Обережно шахраї: Нацполіція попереджає про фейкові СМС про надходження посилок — Finance.ua
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Обережно шахраї: Нацполіція попереджає про фейкові СМС про надходження посилок

Фінтех і Картки
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Як повідомили в поліції, зловмисники розповсюджують фейкові СМС-повідомлення про надходження посилок від імені відомого українського поштового сервісу.
Сповіщення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси. Мета шахраїв — збір платіжних даних користувачів з метою привласнення їхніх заощаджень.
Аферисти переконують жертву перейти за посиланням на підконтрольний їм ресурс, та ввести дані своєї банківської картки (ім'я власника, номер, CVV-код та термін дії).
У подальшому зловмисники купують різноманітні товари онлайн, використовуючи для розрахунку незаконно отримані дані громадян.
Також, маючи такі відомості, шахраї можуть оформити повернення вже замовлених товарів, привласнюючи кошти з рахунків жертв.
Кіберполіція закликає дотримуватися наступних порад:
  • -не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;
  • отримуйте дані про надходження посилки лише на офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;
  • перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних — навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;
  • заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для сплати;
  • сплачуйте гроші після отримання товару, аби мінімізувати ризики втрати коштів;
  • не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки;
При розголошенні платіжної інформації шахраям — негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.
Нагадаємо, шахрайство в Україні - явище не нове. Аферисти вдаються до всіх можливих способів, щоб видурити у довірливих громадян останню копійку. З початком повномасштабної війни для шахраїв відкрилося нове «вікно можливостей», через яке можна непогано поживитися. Якщо в мирний час шахрайство — злочин кримінальної площини, то під час війни — це більше скидається на мародерство, яке огидне не тільки з точки зору закону, а й моралі.

Найпопулярніші схеми карткових шахраїв, і як від них уберегтися

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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