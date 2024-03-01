Польські водії прикидаються українцями, щоби не платити штрафи: ЗМІ розкрили схему — Finance.ua

Польські водії прикидаються українцями, щоби не платити штрафи: ЗМІ розкрили схему Сьогодні 20:33 — Технології&Авто

Польські водії прикидаються українцями, щоби не платити штрафи: ЗМІ розкрили схему

Польські водії вигадали спосіб уникнути штрафу після фотофіксації порушення Правил дорожнього руху (ПДР). Після отримання повідомлення поляки вказують, що за кермом автомобіля на момент порушення нібито перебував громадянин України чи Білорусі. У результаті польська поліція не може ідентифікувати порушника і виписати штраф, бо не має доступу до відповідних баз даних.

Про це дізналося видання Rzeczpospolita . Схема стала популярною після підвищення розмірів штрафів для водіїв.

Раніше, якщо хазяїн авто не називав ім'я порушника, поліція автоматично штрафувала власника на 500 злотих (близько 4700 грн). Багато автолюбителів йшли на це, наприклад, щоб уникнути отримання штрафних балів.

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Але щойно штрафи стали в рази вищими — 2000−4000 злотих (до 38 тис. грн) — такий варіант став не вигідним. Тепер водіям вигідніше вказувати особу, яка перебувала за кермом під час порушення правил дорожнього руху.

«Однак творчість поляків не знає кордонів. Вони користуються лазівкою в правовій системі, а точніше відсутністю ефективних систем обміну персональними даними та інформацією про водіїв між службами країн, що входять до Європейського співтовариства, та країнами, що не входять до нього. Вони просто надають дані про людину із країни, що не входить до ЄС. Служби таких країн, як Білорусь та Україна, співпрацюють з польською поліцією, тому перевірка правдивості інформації про потенційного винуватця правопорушення не є неможливою, але ймовірність такої події невелика. У результаті більшість справ такого типу припиняються, коли доходять до суду», — пояснило видання.

При цьому у випадку, якщо дані все ж таки визнають хибними, автовласнику загрожуватиме позбавлення волі на строк до 3 років. Таке покарання передбачає ч. 1 ст. 233 КК Польщі.

«Звичайно, не кожен водій намагається обійти правила. Однак, якщо хтось отримує фото з камери контролю швидкості та не вказує правильні дані водія, він повинен враховувати наслідки, якщо тільки він справді не здав транспортний засіб в оренду особі, яка не є громадянином ЄС», — наголошується у матеріалі.

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