В Україні планують переглянути розмір штрафів для автоперевізників — Finance.ua
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В Україні планують переглянути розмір штрафів для автоперевізників

Казна та Політика
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В Україні планують переглянути розмір штрафів для автоперевізників
В Україні планують переглянути розмір штрафів для автоперевізників
В Укртрансбезпеки мають намір переглянути розміри адміністративно-господарських штрафів для автомобільних перевізників з метою їх диференціації відповідно до завданої правопорушенням суспільної шкоди.
Про це під час публічного звіту про результати діяльності Державної служби України з безпеки на транспорті повідомив перший заступник голови Укртрансбезпеки Юрій Марценишин, передає Укрінформ.
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«У ході засідання робочої групи, створеної для розгляду питання щодо посилення відповідальності нелегальних перевізників, ми отримали багато питань і щодо діючих санкцій за порушення. І ми зрозуміли, що нам потрібно зробити окрему робочу групу, яка напрацює зміни до статті 60 закону „Про автомобільний транспорт“. Основна ідея — розподілити штрафні санкції за правопорушення на автомобільному транспорті відповідно до ступеня завданої ними суспільної шкоди або ступеня небезпеки. Тобто, щоб не було, наприклад, стягнення у 17 тис. грн за відсутність у водія якогось документа», — сказав Марценишин.
Він підкреслив, що йдеться саме про диференціацію розмірів штрафів, а не про їхнє підвищення.
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«Можливо, за якісь певні порушення буде підвищення. Але в основному за деякі правопорушення передбачена нижча санкція, ніж діюча на сьогоднішній день», — наголосив представник Укртрансбезпеки.
За словами голови відомства Євгена Зборовського, на несправедливість чинних санкцій неодноразово звертали увагу самі перевізники. Зокрема, на їх незначний розмір.
«Деякі перевізники навіть нам кажуть, що штрафи маленькі. Сумлінні перевізники кажуть, що вони возять законно, штрафів не бояться, а для недобросовісних конкурентів 17 тисяч або навіть 34 тисячі гривень, якщо їх два рази упіймають, це несуттєвий штраф. Тому його варто підняти», — сказав Зборовський.
За матеріалами:
Укрінформ
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