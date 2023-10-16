«Київпастранс» назвав реальну вартість проїзду в громадському транспорті Києва — Finance.ua
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«Київпастранс» назвав реальну вартість проїзду в громадському транспорті Києва

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«Київпастранс» назвав реальну вартість проїзду в громадському транспорті Києва
«Київпастранс» назвав реальну вартість проїзду в громадському транспорті Києва
Реальна вартість квитка в громадському транспорті Києва становить від 20 до 24 гривень
Це випливає з розрахунків «Київпастранс», переданих на запит активіста з групи «Пасажири Києва» Павла Постоєнка.
Наголошується, що з огляду на економічні зміни, тарифи на електричну енергію зросли удвічі, вартість пального підвищилася на 73%, а мінімальна заробітна плата — на 80%. В результаті реальна собівартість проїзду для одного пасажира перевищує чинний тариф майже в 2,5−3 рази.
Утім, як раніше повідомив мер столиці Віталій Кличко, до кінця війни у Києві вартість проїзду в громадському транспорті не зростатиме.
Наразі проїзд в комунальних автобусах, тролейбусах, трамваях та метрополітені Києва становить 8 гривень. Водночас вартість проїзду в автобусах приватних перевізників в середньому коливається від 10 до 15 гривень в залежності від довжини маршруту. Вартість проїзду в міській електричці - 15 гривень.

Довідка Finance.ua:

  • у Києві з 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті стягувється не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві разом. Такі зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки;
  • якщо пасажир не здійснить парну поїздку до вечора, списання за непарну відбудеться після 21:00. Якщо друга поїздка відбувається після 22:00, система протягом наступного дня буде чекати на ще одну поїздку, щоб списати кошти за дві одразу. І якщо не дочекається — спише гроші знову після 21:00.
  • також із липня 2023 року мешканці столиці можуть оплатити проїзд у наземному громадському транспорті, просто піднісши свій iPhone або Apple Watch до валідатора.
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