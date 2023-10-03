У Києві вводять нові правила онлайн-оплати проїзду у транспорті — Finance.ua

У Києві вводять нові правила онлайн-оплати проїзду у транспорті Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

У Києві вводять нові правила онлайн-оплати проїзду у транспорті

У Києві з 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті стягуватиметься не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві разом.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Головний інформаційно-обчислювальний центр.

Такі зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки.

Оплата списуватиметься після кожної другої поїздки в межах одного дня.

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Алгоритм списання коштів. Після першої валідації списання коштів не відбуватиметься одразу, однак після другої поїздки буде проводитись списання за дві валідації одночасно.

Якщо пасажир не здійснить другу поїздку до вечора, списання за першу відбудеться після 21:00.

Оплата QR-квитками та поїздками на транспортних картах залишається без змін. Скануйте транспортну карту або QR-квиток на валідаторі - за кілька хвилин запис про використання з’явиться в застосунку.

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Також важливо пам’ятати, що підтвердження оплати в банківському застосунку або застосунку Київ Цифровий не є підтвердженням валідації квитка — як для пасажира, так і для контролера. Підтвердженням є винятково інформація на самому валідаторі (в разі повторного прикладання) та на пристрої контролю.

Команда Цифрового також нагадала, що банківською карткою можна заплатити лише за одного пасажира. Якщо подорожуєте з близькими — скористайтеся пластиковою транспортною картою або QR-квитками.

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