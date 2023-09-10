У ще одному місті Польщі буде безплатний громадський транспорт — Finance.ua

У ще одному місті Польщі буде безплатний громадський транспорт Сьогодні 18:03 — Особисті фінанси

У ще одному місті Польщі буде безплатний громадський транспорт

З 1 вересня 2023 року в Польщі побільшало міст, жителі яких можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом.

Наступним стало місто — Тчев (Поморське воєводство). Там на міських маршрутах на сьогодні працює 26 автобусів.

З початком вересня 2023 року громадський транспорт у Тчеві став безкоштовним для всіх пасажирів незалежно від віку, місця проживання чи наявності Карти мешканця Тчева. Тамтешня влада стверджує, що таке нововведення лише збільшить комфорт пасажирів: зникнуть валідатори, білетомати, продаж квитків водіями. Важливим є і екологічний аспект — у Тчеві розраховують, що безкоштовний транспорт спонукає багатьох жителів відмовитися від поїздок містом автомобілем на користь автобусів.

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Тим паче, що до кінця цього року в Тчеві планується запровадження платних паркувальних зон. Доходи від плати за паркування будуть спрямовані на покриття частини витрат міста на безкоштовний громадський транспорт.

Аби всім вистачило місць в безкоштовних автобусах, влада Тчева вже пообіцяла не тільки омолодження рухомого складу, а й більшу кількість довших автобусів-«гармошок». Крім того, у години пік збільшено частоту курсування автобусів.

Довідка Finance.ua:

з 1 січня 2023 року безкоштовний проїзд громадським транспортом діє в містах Каліш та Радомсько, щоправда лише для тих, хто має карту жителя (в Каліші) чи іменну електронну картку (в Радомсько);

безкоштовний громадський транспорт стає все більш поширеним явищем, яке запроваджують органи місцевого самоврядування в Польщі. Загалом на сьогодні громадський транспорт вже є абсолютно безкоштовним у понад 30 містах по всій країні.

uamedia За матеріалами:

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