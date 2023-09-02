Покупці житла у Польщі зможуть зекономити тисячі євро: суть нововведення — Finance.ua
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Покупці житла у Польщі зможуть зекономити тисячі євро: суть нововведення

Нерухомість
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Покупці житла у Польщі зможуть зекономити тисячі євро: суть нововведення
Покупці житла у Польщі зможуть зекономити тисячі євро: суть нововведення
Із 31 серпня покупці житла на вторинному ринку в Польщі зможуть зекономити гроші. Із цього дня набуває чинності закон, що скасовує 2% податку при купівлі такої нерухомості.
Нововведення стосується людей, які купують квартиру чи дім у Польщі вперше, повідомляє yavp.pl.

Які умови дешевшого придбання житла у Польщі із 31 серпня

Податок на цивільно-правові операції (PCC) поширюється тільки на вторинний ринок нерухомості. Ті, хто купує житло на первинному ринку, не платять цей податок.
Скасування податку при купівлі ненового житла робить квартири і будинки цієї категорії доступнішими. Якщо раніше за таку квартиру вартістю 100 тисяч євро треба було заплатити податок PCC у 2000 євро, то тепер ці гроші залишаються у кишені покупця.
Не платити податок зможуть лише ті, у кого в Польщі не було до цього житлової нерухомості - навіть спадку чи частки у спільній квартирі чи будинку.
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Також з 1 січня 2024 року набуде чинності ще одна норма. Податок PCC у 6% запровадять для тих, хто купує 6 і більше квартир в одному будинку чи житловому комплексі. Такі покупці за квартиру у 100 тисяч євро заплатять 6000 євро податку. Це нововведення покликане обмежити спекулятивну скупку нерухомості.

Скільки коштують квартири у великих містах Польщі

У липні 2023 року ринок нерухомості у Польщі пережив ціновий бум, повідомляв expander.pl. Ціни на квартири у 8 із 17 міст у дослідженні встановили нові рекорди.
Найвищі середні ціни за квадратний метр житла у цих містах в липні 2023 року були такі:
  • Варшава (14 265 злотих або 3191 євро);
  • Краків (12 664 злотих або 2823 євро);
  • Вроцлав (11 279 злотих або 2523 євро).
  • Білосток (8 898 злотих або 1990 євро);
  • Люблін (8 878 злотих або 1986 євро);
  • Торунь (7 997 злотих або 1789 євро);
  • Лодзь (7 903 злотих або 1768 євро);
  • Сосновець (6 480 злотих або 1450 євро);
Експерти прогнозують, що за великого попиту на житло ріст цін до кінця року може сягнути 10%.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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