Покупці житла у Польщі зможуть зекономити тисячі євро: суть нововведення — Finance.ua

Покупці житла у Польщі зможуть зекономити тисячі євро: суть нововведення Сьогодні 12:04 — Нерухомість

Покупці житла у Польщі зможуть зекономити тисячі євро: суть нововведення

Із 31 серпня покупці житла на вторинному ринку в Польщі зможуть зекономити гроші. Із цього дня набуває чинності закон, що скасовує 2% податку при купівлі такої нерухомості.

Нововведення стосується людей, які купують квартиру чи дім у Польщі вперше, повідомляє yavp.pl.

Які умови дешевшого придбання житла у Польщі із 31 серпня

Податок на цивільно-правові операції (PCC) поширюється тільки на вторинний ринок нерухомості. Ті, хто купує житло на первинному ринку, не платять цей податок.

Скасування податку при купівлі ненового житла робить квартири і будинки цієї категорії доступнішими. Якщо раніше за таку квартиру вартістю 100 тисяч євро треба було заплатити податок PCC у 2000 євро, то тепер ці гроші залишаються у кишені покупця.

Не платити податок зможуть лише ті, у кого в Польщі не було до цього житлової нерухомості - навіть спадку чи частки у спільній квартирі чи будинку.

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Також з 1 січня 2024 року набуде чинності ще одна норма. Податок PCC у 6% запровадять для тих, хто купує 6 і більше квартир в одному будинку чи житловому комплексі. Такі покупці за квартиру у 100 тисяч євро заплатять 6000 євро податку. Це нововведення покликане обмежити спекулятивну скупку нерухомості.

Скільки коштують квартири у великих містах Польщі

У липні 2023 року ринок нерухомості у Польщі пережив ціновий бум, повідомляв expander.pl . Ціни на квартири у 8 із 17 міст у дослідженні встановили нові рекорди.

Найвищі середні ціни за квадратний метр житла у цих містах в липні 2023 року були такі:

Варшава (14 265 злотих або 3191 євро);

Краків (12 664 злотих або 2823 євро);

Вроцлав (11 279 злотих або 2523 євро).

Білосток (8 898 злотих або 1990 євро);

Люблін (8 878 злотих або 1986 євро);

Торунь (7 997 злотих або 1789 євро);

Лодзь (7 903 злотих або 1768 євро);

Сосновець (6 480 злотих або 1450 євро);

Експерти прогнозують, що за великого попиту на житло ріст цін до кінця року може сягнути 10%.

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