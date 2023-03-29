Правила техогляду для низки автоперевізників в Україні планують змінити — Finance.ua

Правила техогляду для низки автоперевізників в Україні планують змінити Сьогодні 10:00 — Технології&Авто

В Україні пропонують скасувати подвійну плату за технічний огляд (ТО) для автоперевізників, які їздять за кордон.

Йдеться про внутрішній ТО та техогляд за європейськими стандартами. Наразі перевізники змушені платити за обидва.

Відповідний законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді за №т9145. Його автором став народний депутат, заступник голови комітету з транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко («Слуга народу»).

Документ передбачає прирівняння документів, що підтверджують проходження технічного контролю відповідно до чинних міжнародних договорів. Тобто фактично пропонується встановити необхідність проходження одного ТО, а не двох.

«Це знизить фінансовий тиск на бізнес, адже скасує необхідність проходження перевізниками кількох однакових видів технічного контролю транспортного засобу. Це особливо важливо в умовах воєнного стану, коли український бізнес, як і вся Україна, переживає лихоліття», — йдеться в пояснювальній записці.

Крім того, прирівняння сертифікатів прискорить євроінтеграційні процеси у транспортній сфері України, вважає автор документа. «У цей тяжкий для країни час, з одного боку, ми маємо зменшувати фінансове навантаження на автоперевізників, а з іншого боку прискорювати євроінтеграційні процеси», — зазначив Крейденко.

Раніше у березні Україна та Європейський Союз (ЄС) продовжили т.з. транспортний безвіз, тобто угоду про лібералізацію автомобільних перевезень. Вона скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів на двосторонні та транзитні перевезення до країн ЄС.

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