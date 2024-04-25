У Міноборони назвали основні зміни в законі про мобілізацію (інфографіка) — Finance.ua

У Міноборони назвали основні зміни в законі про мобілізацію (інфографіка) Сьогодні 09:01 — Казна та Політика

У Міноборони назвали основні зміни в законі про мобілізацію (інфографіка)

Закон про мобілізацію з новими правками, ухвалений парламентом та підписаний президентом України, вступить в дію вже з 18 травня.

У Міністерстві оборони розповіли про основні зміни, які стосуються як військовослужбовців, так і цивільних громадян України.

Обов’язки громадян та органів влади

Під час мобілізації чоловіки від 18 до 60 років мають носити з собою військово-облікові документи та пред’явити їх уповноваженим особам.

Усі призовники, військовозобов'язані та резервісти, через 60 днів з дня набрання чинності Законом, мають з’явитись до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом і пройти звірку персональних даних із обліковими даними ТЦК.

Військовозобов'язані також зобов’язані прибути у збірні пункти за викликом або повісткою.

Органи місцевого самоврядування повинні сприяти підготовці та проведення мобілізації та демобілізації. Вести звітність та облік військовозобов'язаних, а також взаємодіяти з Силами оборони.

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк понад 3 місяці, повинні стати на військовий облік.

Заходи впливу за невиконання обов’язків:

Керівник ТЦК та СП звертається до поліції для адміністративного затримання і доставки громадянина. Якщо затримання неможливе, керівник ТЦК та СП надсилає громадянину рекомендованим листом вимогу про виконання обов’язків. Форму і зміст вимоги визначає міністерство оборони, день вручення вимоги — це день розписки або відмови в отриманні. Якщо обов’язки не виконані протягом 10 днів, ТЦК та СП звертається до суду щодо тимчасового обмеження права керування транспортними засобами до виконання або відкликання вимоги. Вимога вважається виконаною після виконання громадянином обов’язків, відкликаною після завершення мобілізації. ТЦК та СП дає документ про виконання вимоги або надсилає повідомлення про виконання вимоги до відповідних органів.

Військовий облік

Перелік категорій осіб, яким може надатися відстрочка від призову

Хто підлягає бронюванню

Проходження базової військової служби

Запроваджується базова військова служба для чоловіків віком від 18 до 25 років.

Від проходження служби звільняються непридатні за станом здоров’я особи, ті хто вже проходив службу в інших державах та ті, хто вже служив.

Мотивація

У разі укладення першого контракту надається одноразова компенсація 50 відсотків від першого внеску за програмою єОселя, додатково 100 тисяч гривень після першого року військової служби та ще 100 тисяч гривень після другого.

Не нараховуються штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, зокрема, банками, а також проценти за користування кредитом, окрім кредитних договорів щодо придбання майна або автомобіля.

Щорічна основна відпустка тривалістю 30 днів під час дії воєнного стану, протягом календарного року може надаватися частинами, при цьому одна частина не менше 15 календарних днів.

Додаткова відпустка військовослужбовцям, звільненим із полону, тривалістю 90 календарних днів зі збереженням грошового забезпечення;

Звільнення з базової служби відбувається:

по закінченні строку служби;

за станом здоров’я на підставі висновку військово-лікарської комісії;

через сімейні обставини або інші поважні причини;

за обвинувальним вироком суду.

Звільнення за призовом під час мобілізації:

за станом здоров’я (тимчасово непридатні) з переглядом через 6 12 місяців;

у зв’язку із закінченням особливого періоду або віку;

через сімейні обставини або інші поважні причини;

за обвинувальним вироком суду;

після звільнення з полону (недобровільного);

інвалідність І,ІІ,ІІІ груп.

Нові правила, які стосуються громадян закордоном

Інфографіка: Міноборони

Нагадаємо, 16 квітня, президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. У новій версії документа урядовці запропонували депутатам позбавити права на відстрочку боржників «зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці».

Кабінет Міністрів України працює над новими обмеженнями для тих, хто ухиляється від мобілізації.

Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув законопроекти про Реєстр військовозобов'язаних № 11 143. Документ пропонує повернути майже всі пункти щодо персональних даних, які вдалось виключити в іншому законопроєкті.

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