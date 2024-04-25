Чоловіки 18−60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном — постанова Кабміну — Finance.ua
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Чоловіки 18−60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном — постанова Кабміну

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Чоловіки 18−60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном — постанова Кабміну
Чоловіки 18−60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном — постанова Кабміну
Уряд заборонив видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років. Тепер ці документи вони зможуть отримати лише у територіальному органі чи територіальному підрозділі міграційної служби.
Відповідну постанову ухвалив уряд.
«Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється», — йдеться у документі.

Кого не стосуються нові правила

Ці вимоги не стосуються українських чоловіків (18−60 років), які мають право на перетин кордону під час воєнного стану.

Коментар МЗС

В МЗС України додали, що підприємство ДП «Документ», яке виготовляє документи для українців, «не входить до сфери управління МЗС».
Постанова Кабміну стосується змін видачі паспортів, які оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП «Документ»: «ДП „Документ“ не є частиною системи МЗС, дипломатичної чи консульської служби. Це окреме державне підприємство, що входить до сфери управління Державної міграційної служби України».
Водночас порядок роботи консульської служби МЗС України залишиться без змін. Консульські послуги надаються громадянам України в посольствах, генеральних консульствах і консульствах України.

Довідка Finance.ua:

  • 23 квітня 2024 року консульства України зупинили надання послуг чоловікам мобілізаційного віку. Цю інформацію також прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба;
  • у Міністерстві зовнішніх справ пояснили, чому заборонили надавати консульські послуги українцям за кордоном саме зараз і коли знімуть обмеження.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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