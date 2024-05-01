Міноборони пояснило, чи вручатимуть повістки у рекрутингових центрах — Finance.ua

Міноборони пояснило, чи вручатимуть повістки у рекрутингових центрах Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Міноборони пояснило, чи вручатимуть повістки у рекрутингових центрах

У центрах рекрутингу до Сил оборони, які відкриваються в Україні, повістки вручати не будуть.

Про це заявили під час відкриття першого центру рекрутингу в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

«Людина, приходячи до центру, отримує „меню“ підрозділів, посад, спеціальностей. Людина обирає, і після цього рекрутер контактує людину з підрозділом. Так людина розуміє, підходить їй це чи ні, і якщо так — то має укласти контракт, щоб потрапити в обраний підрозділ», — розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

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У разі мобілізації, як нагадала заступниця міністра, людину розподіляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Співвідношення мобілізації до рекрутингу становить десь 2:10», — зазначила Калмикова.

Зі свого боку голова Київської ДВА Сергій Попко назвав центр «дуже гарною ініціативою» і наголосив, що повістки тут не вручатимуть.

«Україні потрібні мотивовані люди, і Збройним силам України теж потрібні мотивовані люди. І це саме те місце, де мотивована людина може себе реалізувати для захисту батьківщини. Ви бачите, це без примусу, добровільно. В цьому місці не вручають повістки. Тому це місце, де можна визначитися з посадою і військовою частиною, де надалі служити», — сказав Попко.

За його словами, рекрутинговий центр має бути провідником між громадянином і Збройними силами України.

Скільки таких центрів хочуть відкрити в Україні

До середини червня в Україні планується запустити роботу близько 30 центрів рекрутингу української армії.

«Зараз в Україні 18 рекрутингових центрів відкрито, планується, що до середини червня їх буде близько 30. Є вони в Дніпропетровській області, є чотири вже у Полтавській, є у Львові, в Києві відкрився», — повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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За його словами, Полтавська і Дніпропетровська області зараз серед лідерів за кількістю рекрутингових центрів.

Рекрутинг до ЗСУ: що відомо

У листопаді минулого року Міністерство оборони України та платформи з пошуку роботи створили спільний рекрутинговий проєкт. Він спрямований на те, щоб побудувати систему сучасного підбору кадрів для ЗСУ, зробити військо ефективнішим.

Алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ покликаний замінити застарілі підходи — на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн.

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