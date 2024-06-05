Міноборони запускає проєкт з рекрутингу операторів безпілотників — Finance.ua

Міноборони запускає проєкт з рекрутингу операторів безпілотників Сьогодні 11:14 — Особисті фінанси

Міноборони запускає проєкт з рекрутингу операторів безпілотників

Міністерство оборони запускає проєкт з рекрутингу операторів безпілотників. Набір громадян, які бажають служити операторами БПЛА, відбуватиметься через Центри рекрутингу української армії.

Про це повідомляє пресслужба відомтсва.

Хто може стати оператором БПЛА

Стати оператором може будь-хто віком від 18 років навіть без схожого цивільного досвіду.

Особі треба звернутися в один із центрів рекрутингу, де допоможуть заповнити заявку і нададуть супровід всього процесу. Прийти та спробувати себе можна вже з повісткою про уточнення даних.

Як відбувається процес

«Спочатку людина проходить курси онлайн. Якщо результат позитивний, переходить на інший етап. Тут вона вже безпосереднього спілкується з фахівцями, бере на себе зобов’язання після навчання потрапити в Збройні сили і займатися, власне, своєю професійною діяльністю. Зрештою людина вчиться керувати БПЛА на полігонах та оформлюється на контракт. В рекрутингових центрах рекрутери доносять цю інформацію, після чого допомагають на всіх етапах кандидату», — каже уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Партнер Міністерства оборони проєкт Victory Drones буде проводити фахове багатоетапне безкоштовне навчання як онлайн, так і оффлайн, яке в середньому займатиме місяць.

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На останньому етапі навчання кандидат розпочинає процес оформлення для проходження військової служби за контрактом у обраній військовій частині та направляється на проходження базової загальновійськової підготовки.

Після БЗВП військовослужбовець офіційно підтверджує свої навички оператора БПЛА, отримує відповідний сертифікат та направляється для проходження служби до обраної військової частини за своїм фахом.

«Підготовка не буде обмежуватися лише професійними навичками пілота основних видів БПЛА. Вона включатиме тактичну медицину, психологічну допомогу в стресових ситуаціях та саморегуляцію. Будемо обирати кращих з кращих. Кожен фахівець, який пройде навчання, служитиме саме за цим фахом», — додає керівник підготовки Victory Drones Ігор Борохович, який займається забезпеченням навчання та контактів з військовими частинами.

Довідка Finance.ua:

Міністерство оборони України оголосило конкурс на розробку симуляторів для тренувань, навчання та симуляцій на основі технологій VR та AR (віртуальна та доповнена реальність);

українські виробники дронів можуть отримати пільговий грант від держави. Процедура подання та розгляду заявок виробників безпілотних літальних апаратів не відрізняється від процедури, передбаченої для інших виробників;



Україна здатна збільшити виробництво безпілотників до 2 мільйонів одиниць на рік. Але для цього потрібна додаткова фінансова допомога від країн Заходу.



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