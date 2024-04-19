Каждый третий — безработный. Почему ветераны не могут найти себя вне фронта Сегодня 12:02 — Личные финансы

Каждый третий — безработный. Почему ветераны не могут найти себя вне фронта

В Украине около 30% ветеранов находятся в статусе безработного.

Об этом заместитель исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Карина Дорошенко сообщила во время пресс-конференции в Медиацентре Украина — Укринформ.

«Работодатели хотят принимать ветерана на работу, поскольку у него хорошие лидерские качества, стрессоустойчивость, выносливость, умение находить решения. Несмотря на это, из исследований мы видим, что около 30% ветеранов находятся в статусе безработного», — сказала Дорошенко.

Она отметила, что одна из причин, о которой говорят ветераны, — им некомфортно возвращаться в среду гражданских или на прежнее место работы, потому что они привыкают подчиняться своему командиру, работать со своими побратимами.

Дорошенко отметила, что часть из них готовы открывать собственное дело, развивать собственный бизнес, приглашать своих побратимов на работу.

В то же время, по ее словам, кто-то хочет работать как наемный работник. Заместитель исполнительного директора Украинского ветеранского фонда подчеркнула, что для этого работодателям нужно разрабатывать формы адаптации ветеранов.

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«Нужно уметь находить возможности для ветерана, пользоваться новым опытом, показать ему, что для военной карьеры можно адаптировать свои компетенции в гражданскую жизнь», — подчеркнула Дорошенко.

Напомним, ранее заместитель министра экономики Татьяна Бережная заявляла , что правительство стремится создавать условия, в которых ветераны российско-украинской войны захотят открывать бизнесы, возвращаться на свою предыдущую работу или находить новую.

По ее словам, в бюджете на 2024 год в поддержку ветеранов, ветеранок и их семей предусмотрено почти 14 млрд грн. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

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Также аналитики портала robota.ua проводили исследование «Насколько работодатели готовы трудоустраивать ветеранов?». На вопрос, готовы ли вы взять на работу ветерана российско-украинской войны: 88,1% работодателей ответили «Да»; 10,7% опрошенных затруднились ответить на вопросы; чуть более 1% указали, что не готовы трудоустроить ветерана.

Украинский ветеранский фонд Министерства по делам ветеранов финансово поддержал 508 ветеранских предпринимательских инициатив.

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Укрінформ По материалам:

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