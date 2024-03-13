Практически каждый второй украинец допускает, что может стать ветераном — Finance.ua
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Практически каждый второй украинец допускает, что может стать ветераном

Личные финансы
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Практически каждый второй украинец допускает, что может стать ветераном
Практически каждый второй украинец допускает, что может стать ветераном
Более 40% украинцев допускают, что могут стать ветераном в будущем, 53% — противоположного мнения. О возможности стать ветеранами чаще говорят жители западных регионов, самые молодые респонденты, мужчины, и те, кто имеет родственников и близких, которые воевали с 2014 года и сейчас.
Об этом свидетельствуют результаты опроса «Образ ветеранов в украинском обществе», проведенного Социологической группой Рейтинг совместно с Украинским ветеранским фондом.
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Несмотря на рост числа семей, в которых есть воюющие люди, все же опрос фиксирует снижение уровня абсолютного доверия гражданского населения к ветеранам разных категорий и военных.
Инфографика: veteranfund.com.ua
Инфографика: veteranfund.com.ua
«76% опрошенных считают, что общество сегодня уважает ветеранов. В то же время по сравнению с опросом в сентябре 2023 г. их количество почти не изменилось (в сентябре таких было 79%). Противоположное мнение сегодня у 18%. Больше таких среди жителей западных регионов и молодежи», — отметил Любомир Мысив, заместитель директора Социологической группы «Рейтинг».
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67% украинцев считают, что для ветеранов одной из главных проблем станет непонимание со стороны общества. В то же время опрос, проведенный Украинским ветеранским фондом в январе 2024 года среди ветеранов показал, что 63,3% ветеранов столкнутся с непониманием со стороны общества.
Инфографика: veteranfund.com.ua
Инфографика: veteranfund.com.ua
«Мы регулярно проводим общенациональные опросы среди гражданского населения и анализируем потребности и настроения ветеранов. Сейчас фиксируем рост стигматизации защитников. К примеру, по результатам общенационального опроса 86% украинцев считают, что ветераны столкнутся с психоэмоциональной нестабильностью, в то время как последний анализ настроений ветеранов указывает, что только 50,5% ветеранов считают эту проблему вероятной», — говорит Юлия Кириллова, начальник учебно-аналитического отдела Украинского ветеранского фонда
Инфографика: veteranfund.com.ua
Инфографика: veteranfund.com.ua
Напомним, правительство увеличило размер государственного социального пособия детям погибших защитников-добровольцев.
В центрах предоставления административных услуг откроют «единое окно» по предоставлению всего комплекса услуг ветеранам и членам их семей.
Исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун заявил, что 70% ветеранов не знают о льготах и ​​услугах, гарантированных им действующим законом. Поэтому они не могут ими воспользоваться.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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