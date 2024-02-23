Насколько украинские компании готовы трудоустраивать ветеранов — результаты исследования Сегодня 09:00 — Личные финансы

Насколько украинские компании готовы трудоустраивать ветеранов — результаты исследования

Work.ua провел исследование , насколько украинские компании готовы брать на работу ветеранов. Оказалось, что 60% компаний имеют вакансии, при закрытии которых отдают предпочтение ветеранам.

«По прогнозу правительства, после завершения войны у нас будет до 5 млн ветеранов и лиц, причастных к ветеранской политике. В то же время более 60% компаний никогда не имели подобного опыта, хотя и открыты к нему. Но должны быть открыты к ветеранам — нужно еще наработать и внедрить новые решения по найму», — отмечают авторы исследования.

Поддержка адаптации и трудоустройства ветеранов

У 36% компаний руководство готово выделять финансовые и другие ресурсы, чтобы организовать трудоустройство ветеранов, включая инфраструктуру безбарьерности, наличие психологической поддержки и изменения в корпоративной культуре. Еще 49% готовы делать это частично.

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79% поддерживают связь с работниками, которые сейчас служат в ВСУ, и их семьями. 61% не привлекает коллег-военнослужащих или членов их семей к разработке решений по трудоустройству ветеранов.

87% компаний указали, что соблюдают все нормы законодательства по сохранению рабочих мест для мобилизованных работников.

Поиск и найм

25% компаний указывают в описаниях вакансий, открытых для найма ветеранов. 60% имеют вакансии, при закрытии которых отдается предпочтение ветеранам. Только у 10% работодателей в разделе о карьере на официальном сайте есть информация о готовности брать на работу ветеранов, а у 32% - о том, как компания поддерживает ВСУ.

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8% компаний среди команды рекрутеров имеют ветерана. У 78% работодателей нет обучающих программ для рекрутеров, где бы были раскрыты базовая информация о военных навыках ветеранов и иерархии Вооруженных сил, помогающих больше понять опыт военных и ветеранов.

Здоровье и безбарьерность

Инклюзивная рабочая среда — это то, к чему должна стремиться каждая компания.

У 48% работодателей не обеспечен удобный физический доступ к рабочему месту и всем необходимым локациям (столовая, туалеты, переговорные комнаты и др.) для людей с нарушением зрения, слуха, на колесных креслах или костылях. У 33% работодателей такой доступ обеспечен частично.

У 17% компаний офисы оборудованы пандусами в соответствии с требованиями законодательства. В 18% компаний здания оборудованы лифтами, приспособленными к использованию человеком на колесной тележке без посторонней помощи. Также 31% может обеспечить ветеранам на колесных тележках удобные рабочие места на первом этаже.

У 8% работодателей есть программа медицинской и психологической реабилитации ветеранов, которая включает предложения внерабочей активности для ветеранов и их семей. У 57% компаний есть возможность работать по гибкому графику или гибридному режиму работы.

Адаптация и психологическая поддержка

В 11% компаний руководители и коллектив прошли содержательное обучение по сотрудничеству и общению с ветеранами. У 17% компаний есть эффективная программа адаптации для новых сотрудников, учитывающая потребности ветеранов.

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У 60% есть практика, когда за каждым новым сотрудником (не только за ветеранами) закреплен человек, помогающий ему адаптироваться в компании, сопровождая в первый период трудоустройства.

Корпоративные политики и социальная ответственность

У 36% компаний существует в организации политика безбарьерности и инклюзивности, у 70% запрещены дискриминационные практики. У 5% компаний на уровне корпоративной политики не предусмотрена поддержка ВСУ, ветеранов, семей военных или помощь для восстановления Украины.

96% компаний не работают на российском рынке и не используют продукцию или услуги российского происхождения.

Напомним, ранее аналитики портала robota.ua проводили исследование «Насколько работодатели готовы трудоустраивать ветеранов?». На вопрос, готовы ли вы взять на работу ветерана российско-украинской войны: 88,1% работодателей ответили «Да»; 10,7% опрошенных затруднились ответить на вопросы; чуть более 1% указали, что не готовы трудоустроить ветерана.

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