Украинский ветеранский фонд уже профинансировал более 500 бизнес-проектов ветеранов — Finance.ua

Украинский ветеранский фонд уже профинансировал более 500 бизнес-проектов ветеранов Сегодня 13:23 — Казна и Политика

Украинский ветеранский фонд уже профинансировал более 500 бизнес-проектов ветеранов

Украинский ветеранский фонд Министерства по делам ветеранов финансово поддержал 508 ветеранских предпринимательских инициатив.

Об этом сообщает пресс-служба Минветеранов.

«Конкурсные программы Украинского ветеранского фонда Минветеранов — это очень важная помощь. Благодаря им ветераны-предприниматели и члены их семей получили возможность покупать оборудование, привлекать других членов семей или ветеранов к трудоустройству, содействовать развитию нашей экономики. Именно такими проектами мы закладываем предпосылки для мощной сферы ветеранского социального предпринимательства. Это не только поддержка наших защитников и уже демобилизовавшихся защитниц, но и новый двигатель экономики Украины », — сказала министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Отмечается, что за 2023 год УВФ профинансировал ветеранские предпринимательские инициативы на общую сумму более 187 млн грн, из них 183 млн грн — в рамках проекта #Варто. Кроме того, было выделено еще 4 миллиона на возмещение расходов на создание условий по реинтеграции ветеранов и членов их семей путем предоставления единовременной финансовой помощи.

В частности, благодаря вкладу международных партнеров, в частности благотворительного фонда «Вместе для Украины», в 2023 году проекты ветеранов, одержавших победу в конкурсных программах Фонда, получили финансирование в размере более 293 миллионов гривен.

Кроме бизнеса, финансовую поддержку также получают общественные организации, которые предоставляют социальное сопровождение ветеранов и их семей, обеспечивают менторскую поддержку ветеранского бизнеса, привлекают ветеранов к активному образу жизни, способствуют психическому и физическому здоровью.

Укрінформ По материалам:

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