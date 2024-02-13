Среди ветеранов растет уровень безработицы — Finance.ua

Среди ветеранов растет уровень безработицы Сегодня 14:01 — Личные финансы

Среди ветеранов растет уровень безработицы

Уровень безработицы среди украинских ветеранов вырос до 30,95%.

Об этом свидетельствуют данные опроса «Актуальные потребности и видение возможностей для карьерного и профессионального роста ветеранов в Украине», представленного Украинским ветеранским фондом.

Для сравнения, в 2023 году 28% ветеранов заявляли , что не имеют работы. За год уровень нетрудоустроенных среди защитников вырос почти на 3%.

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Ветераны пытаются интегрироваться в разные сферы занятости, среди которых преобладают:

собственное дело (8,31%);

госслужба (7,45%);

сфера услуг (5,44%);

ІТ (4,3%);

общественный сектор (4,3%).

Проблемы, с которыми сталкиваются ветераны

Однако поиск работы для ветеранов сопровождается рядом проблем, среди которых стереотипы со стороны работодателей и ограниченные возможности для переквалификации.

Инфографика: Украинский ветеранский фонд

«Наибольшее препятствие в будущем трудоустройстве ветераны видят не в уровне заработной платы. Их беспокоят проблемы с физическим здоровьем (63,61%), непонимание со стороны общества (63,32%) и психологические трудности (50,57%)», — говорит Руслана Величко-Трифонюк, исполняющая обязанности исполнительного директора Украинского ветеранский фонд.

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50,1% ветеранов желают заняться собственным делом, что указывает на необходимость поддержки предпринимательских инициатив.

«Для карьерного и профессионального роста ветеранов в Украине потребность комплексного подхода, который охватывает обучение, рабочую среду и поддержку ветеранов в психологическом плане», — добавил Дмитрий Мартыненко, ветеран, действующий военный, предприниматель, победитель конкурса проектов «ВАРТО 2.0».

Напомним, ранее заместитель министра экономики Татьяна Бережная заявляла , что правительство стремится создавать условия, в которых ветераны российско-украинской войны захотят открывать бизнесы, возвращаться на свою предыдущую работу или находить новую.

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По ее словам, в бюджете на 2024 год на поддержку ветеранов, ветеранок и их семей предусмотрено почти 14 млрд грн. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

Также аналитики портала robota.ua проводили исследование «Насколько работодатели готовы трудоустраивать ветеранов?». На вопрос, готовы ли вы взять на работу ветерана российско-украинской войны: 88,1% работодателей ответили «Да»; 10,7% опрошенных затруднились ответить на вопросы; чуть более 1% указали, что не готовы трудоустроить ветерана.

Украинский ветеранский фонд Министерства по делам ветеранов финансово поддержал 508 ветеранских предпринимательских инициатив.

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