Ветераны назвали проблемы, с которыми сталкиваются при трудоустройстве — Finance.ua

Ветераны назвали проблемы, с которыми сталкиваются при трудоустройстве Сегодня 19:01 — Личные финансы

Ветераны назвали проблемы, с которыми сталкиваются при трудоустройстве

Чаще всего ветераны сталкиваются с нежеланием работодателей брать на работу военнослужащих или со сложностями переквалификации.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Украинским ветеранским фондом Минветеранов.

Среди проблем/препятствий при трудоустройстве, на которых акцентировали ветераны, есть следующие:

Нежелание работодателей брать ветеранов на работу. По мнению участников фокус-группы, это может быть обусловлено определенными льготами ветеранов в сфере занятости, в частности дополнительным отпуском, что делает ветеранов как работников нерентабельными.

Нехватка возможностей для переквалификации. Участники фокус-группы апеллировали к неэффективной работе Центров занятости и нехватке актуальных возможностей для освоения новой профессии после военной службы.

Личностные изменения, через которые проходят участники боевых действий. Как отметили ветераны, на войне военные находятся в ограниченной среде и экстремальных условиях, что провоцирует переоценку ценностей, изменение приоритетов, расширение личных границ. Эти личностные изменения могут отражаться в нежелании в дальнейшем работать наемным работником или оставаться на работе, которая до сих пор не приносила удовольствия.

Отвечая на вопрос: «Что для профессионального развития ветеранов может сделать государство?», ветераны предоставили несколько, по их мнению, возможных решений:

на государственном уровне обязательство работодателей предоставлять определенное количество резервных рабочих мест для ветеранов;

предоставление государственных преференций, в частности путем госзаказа, для трудоустраивающих ветеранов предприятий;

создание специализированных центров для ветеранов, где в пределах одного здания ветераны могли бы получить помощь в оформлении льгот и другие услуги, в том числе помощь в трудоустройстве;

предоставление льготного кредитования для ветеранов, желающих открыть и развивать собственное дело и предоставлять рабочие места другим ветеранам.

По мнению участников фокус-группы, ветераны смогут себя реализовать в любой интересующей их сфере, ведь воспринимают трудоустройство, личностное и карьерное развитие как один из неотъемлемых элементов ресоциализации, перехода от военного дела к гражданскому и восстановления после участия в боевых действиях.

В этом контексте ветераны положительно реагируют на возможности развития ветеранского бизнеса, считают полезными проекты по коучингу, проектному менеджменту и менторству для ветеранов.

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