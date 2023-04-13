Работодателям будут платить за трудоустройство ветеранов и инвалидов — Finance.ua

Работодателям будут платить за трудоустройство ветеранов и инвалидов Сегодня 20:03 — Казна и Политика

Работодателям будут платить за трудоустройство ветеранов и инвалидов

Более 80% работодателей готовы брать на работу ветеранов и людей с инвалидностью, часть из них намерена воспользоваться финансовой поддержкой от государства.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

«Правительство планирует расширить программы компенсации работодателям за трудоустройство наших защитников и защитниц после их возвращения с фронта, а также лиц с инвалидностью в результате войны, чтобы ускорить их интеграцию в мирную жизнь. В настоящее время мы обсуждаем с бизнесом разные варианты таких программ и по результатам проведенного среди них опроса выяснили, что более 80% работодателей готовы брать на работу лиц с инвалидностью, 90% работодателей охотно трудоустроят в своих компаниях ветеранов. Части работодателей при этом потребуется финансовая поддержка от государства, в частности, в виде компенсации затрат на обустройство рабочего места для лица с инвалидностью, оплаты обучения таких работников, оказания им психологической поддержки», — отметила Татьяна Бережная.

В частности, среди работодателей, готовых трудоустроить человека с инвалидностью, более 50% назвали наиболее эффективной формой финансовой поддержки от государства предоставление льгот по уплате ЕСВ в качестве компенсации затрат на обустройство рабочего места, 31% — компенсацию части заработной платы такого работника.

Среди работодателей, готовых взять на работу ветерана, всего 40% высказались за необходимость финансовой поддержки государства для этого. Треть из них считают, что лучшим вариантом такой поддержки будет компенсация части зарплаты ветерана, 20% — высказались за оплату государством предоставления психологической помощи таким работникам, 14% — за финансирование их профессионального обучения.

Справка Finance.ua:

ранее сообщалось, что Минэкономики рассматривает возможности масштабирования действующих активных программ занятости, в частности, по увеличению компенсации работодателям части ЕСВ и расходов на оплату труда за трудоустройство ветеранов, лиц с инвалидностью, полученной в результате войны, а также возможность предоставления работодателю компенсации затрат на обустройство рабочего места для лица с инвалидностью.

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