Какие дополнительные гарантии военнослужащим, которые проходят обучение в военных учебных заведениях, воинских частях — Finance.ua

Какие дополнительные гарантии военнослужащим, которые проходят обучение в военных учебных заведениях, воинских частях Сегодня 19:50 — Личные финансы

С 07 апреля 2023 года ожидает рассмотрения Верховной Радой Украины проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по определению категорий лиц, признаваемых лицами с инвалидностью в результате войны и членами семей погибших Защитников и Защитниц Украины, а также предоставлению им социальных гарантий» (законопроект № 9110 от 15 марта 2023 года). Об этом пишет Кадровик.

Этим законопроектом предусмотрено внесение изменений в некоторые законы Украины с целью:

отнесения военнослужащих, получивших ранения, контузии, увечья или заболевания во время прохождения военной службы или обучения в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинских частях, по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары, к категории лиц с инвалидностью в результате войны;

предоставление статуса семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины семьям военнослужащих, умерших в результате ранения, контузии, увечья, травмы или заболевания во время прохождения военной службы или обучения в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинских частях, по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары;

обеспечение предоставления социальных гарантий вышеупомянутым военнослужащим, принадлежащим к лицам с инвалидностью в результате войны, и семьям погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Внесение изменений предусмотрено, в частности, в:

Закон Украины от 22 октября 1993 года № 3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (далее — Закон № 3551), а именно дополнена часть 11 статьи 7, которая определяет, что к лицам с инвалидностью в результате войны относятся также военнослужащие, получившие инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время прохождения военной службы или обучения в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинских частях по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары.

Часть 7 статьи 10-1 Закона № 3551 дополнена тем, что к семьям погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины принадлежат семьи военнослужащих, проходивших военную службу или обучение в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинских частях и умерших вследствие ранения, контузии, увечья, травмы или заболевания, полученных вследствие нанесения ракетных, артиллерийских, авиационных ударов по таким военным учебным заведениям, учебным частям (центрам), воинским частям.

Закон Украины от 06 октября 2005 года № 2961-IV «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине», а именно дополнена статья 4 настоящего Закона, которая определяет, что действие настоящего Закона, а следовательно и предоставление социальных гарантий, распространяется также на военнослужащих во время прохождение военной службы или обучение в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинских частях, по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары. Закон Украины от 20 декабря 1991 года № 2011-XII «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», а именно статьи 11 настоящего Закона, предоставляющей право на здравоохранение и медицинскую помощь для военнослужащих, во время прохождения военной службы или обучения в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинских частях получили ранения, контузии, увечья или заболевания вследствие нанесения ракетных, артиллерийских, авиационных ударов по таким военным учебным заведениям, учебным частям (центрам), воинским частям.

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