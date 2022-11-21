Минцифра анонсировала новые сервисы для ветеранов и военных — Finance.ua

Минцифра анонсировала новые сервисы для ветеранов и военных Сегодня 19:47 — Казна и Политика

Минцифра анонсировала новые сервисы для ветеранов и военных

Министерство цифровой трансформации ко Дню достоинства и свободы ввело ряд новых услуг для пострадавших участников протестов на Майдане, украинских военных, ветеранов и членов их семей.

Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Сегодня украинцы чтят память тех, кто встал на защиту демократического выбора украинцев, и в который раз благодарит всех, кто борется за это право сегодня. Предлагаем подборку государственных услуг, которыми могут воспользоваться пострадавшие участники Революции Достоинства, ветераны, участники боевых действий и члены их семей», — говорится в сообщении.

В частности, Минцифра предлагает воспользоваться услугой установления статуса и выдачи или замены удостоверений для:

Социальная помощь предлагается по:

Материальная помощь:

Денежная компенсация за жилые помещения для некоторых категорий лиц, участвовавших в Революции Достоинства.

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