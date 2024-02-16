Программы реабилитации и диджитализация ветеранских услуг: в Минветеранов назвали приоритеты на 2024 год — Finance.ua

Программы реабилитации и диджитализация ветеранских услуг: в Минветеранов назвали приоритеты на 2024 год Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Программы реабилитации и диджитализация ветеранских услуг: в Минветеранов назвали приоритеты на 2024 год

Министерство по делам ветеранов планирует в 2024 году полностью оцифровать ветеранские сервисы.

Об этом сообщил и.о. министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

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«Я знаю, что нужно ветерану, потому что я сам ветеран. Мы должны избавить ветеранов от необходимости бегать по кабинетам органов государственной власти и местного самоуправления. Поэтому в приоритете диджитализация ветеранских услуг и предоставление инструментов для развития и самореализации в гражданской жизни. Это можно сделать, обратившись в „единое окно“ при ЦПАУ или с помощью смартфона», — подчеркнул глава Минветеранов.

По его словам, именно государственные органы должны развивать ветерана, а не ветеран выбивать инструменты для развития.

Также Минветеранов в текущем году будет продолжать реализацию программ по психической реабилитации ветеранов и членов их семей, профессионального направления, обеспечения жильем и т. д.

«Соответствующие средства на это заложены в Государственном бюджете Украины», — отметил Порхун.

Напомним, по данным исследования Украинского ветеранского фонда, уровень безработицы среди украинских ветеранов вырос до 30,95%. Для сравнения, в 2023 году 28% ветеранов заявляли, что у них нет работы. За год уровень нетрудоустроенных среди защитников вырос почти на 3%.

В настоящее время поиск работы для ветеранов сопровождается рядом проблем, включая стереотипы со стороны работодателей и ограниченные возможности для переквалификации.

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