Ветераны назвали услуги, которыми больше всего не удовлетворены — Finance.ua
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Ветераны назвали услуги, которыми больше всего не удовлетворены

Казна и Политика
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Ветераны назвали услуги, которыми больше всего не удовлетворены
Ветераны назвали услуги, которыми больше всего не удовлетворены
Большинство опрошенных ветеранов и военнослужащих считают, что профильные государственные учреждения не выполняют свое назначение в полном объеме для поддержки ветеранов в их профессиональном и карьерном развитии.
Такие данные озвучила и. о. исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Руслана Величко-Трифонюк на презентации ежегодного анонимного онлайн-опроса среди ветеранов и действующих военнослужащих «Актуальные потребности и видение возможностей для карьерного и профессионального роста ветеранов в Украине».
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«Профильные государственные институты не выполняют свое назначение в полном объеме для поддержки ветеранов в их профессиональном и карьерном развитии. Суммарно отрицательные оценки равны 55,32% из них, 25,89% — однозначно уверены в неэффективности, а 29,34% считают, что деятельность вероятнее неэффективна», — озвучила данные опроса Величко-Трифонюк.
Согласно опросу, для улучшения работы государственных институтов, по мнению ветеранов и военнослужащих, необходимо уменьшение бюрократической составляющей и внедрение качественного сервиса, а каждая программа и решение, касающееся ветеранов, должны основываться на актуальных потребностях ветеранского сообщества. А институты должны работать под одним зонтиком, чтобы ветераны могли прийти и получить всю необходимую информацию в одном месте.
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Как показал опрос, большинство ветеранов требует времени для восстановления, подчеркнула Величко-Трифонюк. Поэтому среди услуг по восстановлению, которые военнослужащие хотели получить в текущем 2024 году, респонденты назвали наибольшую потребность в санаторно-курортном лечении — более 60 процентов. Значительное количество респондентов отметило необходимость плановой стоматологической помощи, психологической помощи.
Около половины (50,14%) опрошенных ветеранов, которые на данный момент не несут службу в Силах обороны Украины, хотят развивать собственное дело.
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По мнению подавляющего большинства опрошенных, сейчас и в ближайшем будущем они будут нуждаться в таких видах помощи, как финансовая поддержка (56,16%) и укрепление здоровья (52,44%). Не менее важна будет помощь в приобретении жилья; привлечении предпринимательских инвестиций; улучшении жилищных условий; образование; трудоустройство и психологическая поддержка.
Согласно результатам опроса, наибольшим спросом пользуются такие льготы, как коммунальные субсидии, бесплатный проезд и пенсии, а наиболее удовлетворены коммунальными субсидиями (51,86%). Менее всего ветераны пользовались льготами на обучение, денежной помощью, льготами по психологической реабилитации и налоговыми скидками. Услуги, которыми опрошенные ветераны больше не удовлетворены, — медицинское обслуживание, земельный участок и денежное пособие.
По материалам:
Укрінформ
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