В Минэкономики рассказали, какие меры предпринимаются для трудоустройства ветеранов — Finance.ua

В Минэкономики рассказали, какие меры предпринимаются для трудоустройства ветеранов Сегодня 09:30 — Казна и Политика

В Минэкономики рассказали, какие меры предпринимаются для трудоустройства ветеранов

Правительство стремится создавать условия, в которых ветераны российско-украинской войны захотят открывать бизнесы, возвращаться на предыдущую работу или находить новую.

Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, передает пресс-служба ведомства.

Сейчас Украина борется с кризисом на рынке труда. У нас структурная безработица. Эта проблема бьет по экономике, а значит, по бюджету и возможностям поддерживать наш сектор безопасности и обороны. Поэтому если мы создадим условия, в которых ветераны захотят открывать бизнесы, возвращаться на свою предыдущую работу или находить новую — это будет напрямую влиять на темпы экономического восстановления", — отметила Бережная.

Финансовая поддержка от государства

По ее словам, в бюджете на 2024 год на поддержку ветеранов, ветеранок и их семей предусмотрено почти 14 млрд грн. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

Также заложены средства на реализацию государственных программ, помогающих защитникам и защитницам самореализовываться и развиваться. В частности, это ветеранские гранты в рамках программы «єРобота», программы обучения и переобучения, чтобы ветераны могли получить более востребованную на рынке труда специальность или повысить свой профессиональный уровень, ваучеры на обучение, программа доступной ипотеки «єОселя», которая помогает ветеранам и их семьям приобрести желанное жилье.

Возвращение ветерана на свое старое рабочее место

Важной составляющей для ветерана является возможность вернуться на свое рабочее место, где он работал до армии. К сожалению, часть наших защитников и защитниц возвращается с травмами и последствиями ранений.

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«Поэтому уже сейчас и государство, и работодатели должны совместно позаботиться о безбарьерности рабочего пространства для своих работников. Сейчас уже действует государственная программа компенсаций для бизнеса за обустройство инклюзивных рабочих мест — работодатели могут получить до 120 тыс. грн компенсации за приобретенные для своих сотрудников необходимые им мебель, оборудование, приспособления», — добавила Бережная.

По словам заместителя министра экономики, одна из задач для правительства в 2024 году — поддержка работодателей через льготы, компенсации обустройства рабочих мест, изменения в законодательство.

Маршрут ветерана при возвращении в корпоративное пространство

Сейчас чиновники работают над единым документом, где будут четко определены статусы, которые может иметь военнослужащий, услуги, которые для него или нее доступны. Будет создана неразрывная цепочка предоставления услуг для военного и членов его семьи — как в период службы, так и после демобилизации.

Министерство экономики вместе с бизнесом, ведущими работодателями начали работу над Маршрутом ветерана при возвращении в корпоративное пространство и уже имеют первые наработки и практические рекомендации для бизнеса, как помочь адаптации ветеранов и ветеранок на рабочем месте.

Напомним, ранее аналитики портала robota.ua провели исследование «Насколько работодатели готовы трудоустраивать ветеранов?». На вопрос, готовы ли вы взять на работу ветерана российско-украинской войны: 88,1% работодателей ответили «Да»; 10,7% опрошенных затруднились ответить на вопрос; чуть более 1% указали, что не готовы трудоустроить ветерана.

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