500 долларов на обучение: как ветераны могут получить стипендии (алгоритм) — Finance.ua

500 долларов на обучение: как ветераны могут получить стипендии (алгоритм)
Как сообщает Мининтеграции, стартовал прием заявок для участия в Конкурсе стипендий в размере до 500 долларов США на краткосрочные обучающие программы или курсы в рамках Программы реинтеграции ветеранов IREX.
Об этом организаторы сообщили в Facebook.
Что это за курс
Формат краткосрочных курсов поможет эффективно планировать учебный процесс без отрыва от деятельности или лечения для нуждающихся ветеранов. Участники конкурса могут самостоятельно выбрать курсы.
Это могут быть: курсы маркетинга, компьютерных наук, аналитики, управления, иностранного языка
и т. д.
Цель
Важно четкое обоснование выбора образовательной возможности и ее положительное влияние на дальнейшее трудоустройство или карьерный рост.
В рамках предыдущих пяти раундов Конкурса более 90 ветеранов и 25 членов их семей прошли обучение в разных областях.
Как это сделать
Заполнить регистрационную форму можно по ссылке.
Сделать это следует до 2 февраля 2024 года.
С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.
Справка Finance.ua:
- Украинские ветераны получили первые гранты бизнесу от правительства. Еще в июле в Украине объявили результаты программы поддержки ветеранских бизнесов. Средства на создание или развитие своего бизнеса получат 19 защитниц и защитников, участвовавших в российско-украинской войне, и их жены или мужья.
- Получить средства на жилье или улучшение жилищных условий имеют право участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члены семей погибших. Для этого необходимо стать на квартирный учет, подав соответствующее заявление в исполнительный отдел органа местного самоуправления (его должны подписать все члены семьи). К ней нужно добавить документы:
- справка с места жительства, о составе семьи, прописке;
- копия удостоверения УБД/лица с инвалидностью в результате войны/члена семьи погибшего;
- справка о том, пребывают ли члены семьи на квартирном учете;
- копии паспорта или свидетельства о рождении и идентификационного кода всех членов семьи.
Как участнику боевых действий получить землю
Поделиться новостью