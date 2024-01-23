500 долларов на обучение: как ветераны могут получить стипендии (алгоритм) — Finance.ua

500 долларов на обучение: как ветераны могут получить стипендии (алгоритм) Сегодня 17:00 — Личные финансы

размере до 500 долларов США на краткосрочные обучающие программы или курсы в рамках Программы реинтеграции ветеранов IREX. Как сообщает Мининтеграции, стартовал прием заявок для участия в Конкурсе стипендий вна краткосрочные обучающие программы или курсы в рамках Программы реинтеграции ветеранов IREX.

Об этом организаторы сообщили в Facebook.

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Что это за курс

Формат краткосрочных курсов поможет эффективно планировать учебный процесс без отрыва от деятельности или лечения для нуждающихся ветеранов. Участники конкурса могут самостоятельно выбрать курсы.

Это могут быть: курсы маркетинга, компьютерных наук, аналитики, управления, иностранного языка и т. д.

Цель

Важно четкое обоснование выбора образовательной возможности и ее положительное влияние на дальнейшее трудоустройство или карьерный рост.

В рамках предыдущих пяти раундов Конкурса более 90 ветеранов и 25 членов их семей прошли обучение в разных областях.

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Как это сделать

Заполнить регистрационную форму можно по ссылке.

Сделать это следует до 2 февраля 2024 года.

С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.

Справка Finance.ua:

Украинские ветераны получили первые гранты бизнесу от правительства. Еще в июле в Украине объявили результаты программы поддержки ветеранских бизнесов. Средства на создание или развитие своего бизнеса получат 19 защитниц и защитников, участвовавших в российско-украинской войне, и их жены или мужья.

Получить средства на жилье или улучшение жилищных условий имеют право участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члены семей погибших. Для этого необходимо стать на квартирный учет, подав соответствующее заявление в исполнительный отдел органа местного самоуправления (его должны подписать все члены семьи). К ней нужно добавить документы:

справка с места жительства, о составе семьи, прописке;

копия удостоверения УБД/лица с инвалидностью в результате войны/члена семьи погибшего;

справка о том, пребывают ли члены семьи на квартирном учете;

копии паспорта или свидетельства о рождении и идентификационного кода всех членов семьи.

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