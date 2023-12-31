Ветераны получат более 200 миллионов поддержки в следующем году — Finance.ua

Ветераны получат более 200 миллионов поддержки в следующем году Сегодня 10:52 — Личные финансы

Ветераны получат более 200 миллионов поддержки в следующем году

Ветеранский бизнес получит 205 миллионов гривен поддержки от Украинского ветеранского фонда Минветеранов. Соответствующая сумма заложена в госбюджет на 2024 год.

Кто сможет получить средства

Средства по конкурсной программе получат ветераны-предприниматели, а также общественные организации, предоставляющие услуги ветеранам и их семьям. Об этом рассказала и.о. исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Руслана Величко-Трифонюк.

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«В 2024 году пройдут конкурсы финансирования ветеранского бизнеса, продолжится программа возмещения расходов для бизнеса „20 тысяч“, а также запланированы новые программы обучения и менторской поддержки для предпринимателей. Общая сумма в 205 миллионов гривен, выделенная на 2024 год, станет значительным вкладом в поддержку ветеранов, их реинтеграцию и развитие ветеранского бизнеса в Украине. Мы заинтересованы в том, чтобы каждая гривна налогоплательщиков была использована максимально эффективно и каждый заинтересованный ветеран смог реализовать свои проекты», — говорит Руслана Величко-Трифонюк.

Кроме бизнеса, финансовую поддержку также получат общественные организации, оказывающие социальное сопровождение ветеранов и их семей, обеспечивают менторскую поддержку ветеранского бизнеса, привлекают ветеранов к активному образу жизни, способствуют психическому и физическому здоровью.

Справка Finance.ua:

Украинский ветеранский фонд второй год подряд проводит конкурсные программы «Варто», по которым ветераны и родственники павших защитников и защитниц могут получить от 500 тысяч до 3 миллионов гривен на развитие собственного дела;

160 ветеранских проектов и 37 ОО победили в конкурсных программах «Варто» в течение двух лет.

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