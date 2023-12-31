Ветераны получат более 200 миллионов поддержки в следующем году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ветераны получат более 200 миллионов поддержки в следующем году

Личные финансы
19
Ветераны получат более 200 миллионов поддержки в следующем году
Ветераны получат более 200 миллионов поддержки в следующем году
Ветеранский бизнес получит 205 миллионов гривен поддержки от Украинского ветеранского фонда Минветеранов. Соответствующая сумма заложена в госбюджет на 2024 год.
Об этом сообщает Украинский ветеранский фонд.

Кто сможет получить средства

Средства по конкурсной программе получат ветераны-предприниматели, а также общественные организации, предоставляющие услуги ветеранам и их семьям. Об этом рассказала и.о. исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Руслана Величко-Трифонюк.
Читайте также
«В 2024 году пройдут конкурсы финансирования ветеранского бизнеса, продолжится программа возмещения расходов для бизнеса „20 тысяч“, а также запланированы новые программы обучения и менторской поддержки для предпринимателей. Общая сумма в 205 миллионов гривен, выделенная на 2024 год, станет значительным вкладом в поддержку ветеранов, их реинтеграцию и развитие ветеранского бизнеса в Украине. Мы заинтересованы в том, чтобы каждая гривна налогоплательщиков была использована максимально эффективно и каждый заинтересованный ветеран смог реализовать свои проекты», — говорит Руслана Величко-Трифонюк.
Место для вашей рекламы
Кроме бизнеса, финансовую поддержку также получат общественные организации, оказывающие социальное сопровождение ветеранов и их семей, обеспечивают менторскую поддержку ветеранского бизнеса, привлекают ветеранов к активному образу жизни, способствуют психическому и физическому здоровью.

Справка Finance.ua:

  • Украинский ветеранский фонд второй год подряд проводит конкурсные программы «Варто», по которым ветераны и родственники павших защитников и защитниц могут получить от 500 тысяч до 3 миллионов гривен на развитие собственного дела;
  • 160 ветеранских проектов и 37 ОО победили в конкурсных программах «Варто» в течение двух лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.