Ветераны могут получить компенсацию на собственное жилье: как это сделать — Finance.ua
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Ветераны могут получить компенсацию на собственное жилье: как это сделать

Недвижимость
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Ветераны могут получить компенсацию на собственное жилье: как это сделать
Ветераны могут получить компенсацию на собственное жилье: как это сделать
К концу этого года 2,5 тыс. ветеранов получат компенсацию на собственное жилье.
Об этом рассказала руководитель отдела по разработке и реализации жилищных программ Управления развития инфраструктурных проектов Минветеранов Елена Недыба в эфире «Общественного».
Она подчеркнула, что по состоянию на сегодняшний день 1750 ветеранов и членов их семей уже получили компенсацию за жилье на свои личные банковские счета, а более 200 из них уже приобрели собственные дома.
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Недыбь добавила, что получить средства на жилье или улучшение жилищных условий имеют право участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члены семей погибших.
Для этого необходимо стать на квартирный учет, подав соответствующее заявление в исполнительный отдел органа местного самоуправления (его должны подписать все члены семьи). К нему нужно добавить документы:
  • справка с места жительства, о составе семьи, прописке;
  • копия удостоверения УБД/лица с инвалидностью в результате войны/члена семьи погибшего;
  • справка о том, находятся ли члены семьи на квартирном учете;
  • копии паспорта или свидетельства о рождении и идентификационного кода всех членов семьи.
Следующим шагом является подача документов в орган соцзащиты:
  • заявление о назначении денежной компенсации;
  • копия паспорта заявителя;
  • копия удостоверения УБД;
  • копия справки о непосредственном участии в боевых действиях;
  • письменное согласие в произвольной форме каждого совершеннолетнего члена семьи;
  • копии документов, удостоверяющих родственные отношения между заявителем и членами их семей;
  • копия решения о взятии на квартирный учет;
  • справка о наличии или отсутствии зарегистрированного права собственности на жилье.
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В течение 10 дней орган соцзащиты должен принять решение о назначении денежной компенсации. После этого следует открыть специальный счет в Ощадбанке и предоставить копию договора с банком в орган соцзащиты. Когда поступят средства, заявитель должен использовать их по назначению в течение года во время военного положения или шести месяцев после его завершения.
После того как человек выбрал жилье, необходимо заключить договор о купле-продаже и предоставить его копию в орган соцзащиты. Там должны дать письменное согласие на перевод средств со специального счета продавцу, которое с соответствующим заявлением необходимо предоставить Ощадбанку и в течение 30 дней оформить право на жилье.

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