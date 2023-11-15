Ветеранам предоставят дополнительные возможности для ведения бизнеса — зарегистрирован законопроект — Finance.ua
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Ветеранам предоставят дополнительные возможности для ведения бизнеса — зарегистрирован законопроект

Личные финансы
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Ветеранам предоставят дополнительные возможности для ведения бизнеса — зарегистрирован законопроект
Ветеранам предоставят дополнительные возможности для ведения бизнеса — зарегистрирован законопроект
В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект «О ветеранском предпринимательстве». Проект направлен на создание условий для ведения ветеранского бизнеса, включая правовое определение, государственную поддержку и содействие в развитии предпринимательства среди ветеранов.
Об этом сообщает Украинский ветеранский фонд.
«Этот законопроект является значительным шагом в направлении предоставления дополнительных возможностей для ветеранов, стремящихся вести собственный бизнес. Имеет целью создание условий для развития и поддержки ветеранского бизнеса в Украине. Включает положения, определяющие правовой статус ветеранских предприятий, принципы государственной поддержки в этой сфере, а также механизмы содействия ветеранам в ведении бизнеса», — говорится в сообщении.
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Основная причина для разработки этого законопроекта заключается в положительном историческом опыте других стран, в частности США, где ветеранский бизнес составляет значительную долю экономики, с более чем 2 миллионами ветеранских предприятий, которые вносят около 5% ВВП страны. Это свидетельствует о потенциале ветеранского бизнеса как важной составляющей в предпринимательской среде.
Социологические исследования также поддерживают необходимость этого законопроекта. Около 60% ветеранов и действующих военнослужащих выразили желание иметь собственный бизнес. Такое преимущество обусловлено не только экономическими, но и психологическими факторами, связанными с переходом от военной к гражданской жизни.

Справка Finance.ua:

  • правительство усовершенствовало грантовую программу єРобота для ветеранского бизнеса;
  • более 60% работодателей еще никогда не работали с ветеранами, но начинают готовиться к найму бывших военных, надеются на программы менторства, ожидают помощи от государства и общества и высоко ценят профессиональные навыки военнослужащих.

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По материалам:
Finance.ua
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