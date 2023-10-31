В Украине создали интерактивную карту ветеранских бизнесов — Минветеранов Сегодня 17:36 — Казна и Политика

В Украине представили интерактивную карту ветеранских бизнесов, сообщает Министерство по делам ветеранов.

«Путь ветерана. Бизнес» — в такой концепции Украинский ветеранский фонд совместно с партнерами ЛУН и Uklon выходят вместе с целью усиления ветеранов через бизнес, для поддержки предпринимательской деятельности и комфортного возвращения ветеранов домой. 30 октября они вместе представили интерактивную карту ветеранских бизнесов. На одной платформе собрали бизнесы, запущенные в разных регионах Украины, ветеранами и их семьями", — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что на сегодняшний день карта насчитывает 77 проектов и будет продолжать наполняться.

«Любая юридическая форма и сфера деятельности бизнеса могут быть размещены на карте. Пока превалирует сфера питания. Набирает обороты сфера оборонно-промышленного комплекса. Это закономерно, ведь ветераны приобрели профильные знания, которые применяют в гражданской жизни и продолжают помогать собратьям», — отмечено в сообщении.

В ведомстве отмечают, что из соображений безопасности не маркируем бизнесы, работающие близко к зоне боевых действий.

С картой ветеранского бизнеса можно ознакомиться по ссылке: https://misto.lun.ua/veteran

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