В Украине создали интерактивную карту ветеранских бизнесов — Минветеранов — Finance.ua
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В Украине создали интерактивную карту ветеранских бизнесов — Минветеранов

Казна и Политика
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В Украине представили интерактивную карту ветеранских бизнесов, сообщает Министерство по делам ветеранов.
«Путь ветерана. Бизнес» — в такой концепции Украинский ветеранский фонд совместно с партнерами ЛУН и Uklon выходят вместе с целью усиления ветеранов через бизнес, для поддержки предпринимательской деятельности и комфортного возвращения ветеранов домой. 30 октября они вместе представили интерактивную карту ветеранских бизнесов. На одной платформе собрали бизнесы, запущенные в разных регионах Украины, ветеранами и их семьями", — говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что на сегодняшний день карта насчитывает 77 проектов и будет продолжать наполняться.
«Любая юридическая форма и сфера деятельности бизнеса могут быть размещены на карте. Пока превалирует сфера питания. Набирает обороты сфера оборонно-промышленного комплекса. Это закономерно, ведь ветераны приобрели профильные знания, которые применяют в гражданской жизни и продолжают помогать собратьям», — отмечено в сообщении.
В ведомстве отмечают, что из соображений безопасности не маркируем бизнесы, работающие близко к зоне боевых действий.
С картой ветеранского бизнеса можно ознакомиться по ссылке: https://misto.lun.ua/veteran
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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