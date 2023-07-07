Украинские ветераны получили первые гранты на бизнес от правительства — Finance.ua

Украинские ветераны получили первые гранты на бизнес от правительства Сегодня 11:14 — Личные финансы

Украинские ветераны получили первые гранты на бизнес от правительства

В четверг, 6 июля, в Украине были объявлены результаты программы поддержки ветеранских бизнесов. Средства на создание или развитие своего бизнеса получат 19 защитников и защитниц, участвовавших в российско-украинской войне, и их жены или мужья.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

«Гранты — это возможность поддержать наших воинов. Они защищают нас на передовой, наша задача — помочь им адаптироваться к мирной жизни, воплотить мечту открыть собственное дело, поддержать их родных. Именно так и возникла идея этой грантовой инициативы», — сказала министр экономики Юлия Свириденко.

Кто сколько получит

Первые гранты получат в общей сложности 19 человек: 10 участников боевых действий и 9 жен военных.

Восьми выплатят до 500 тыс. грн финансовой помощи, остальным — до 250 тыс. грн. Общая сумма составит 6,8 млн грн.

«Полномасштабная война россии против Украины создала большие проблемы для экономики, сильно ударив по наиболее уязвимым группам. Таким образом, предоставление помощи ветеранам, как мужчинам, так и женщинам, чтобы начать собственный бизнес или развивать существующие предприятия, которыми руководят они или члены их семей, является одним из приоритетов создаваемого нами партнерства», — отметил директор Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» Тимоти Мадиган.

Чтобы стать участником или участницей грантовой программы для ветеранов и второго супруга, можно подать заявку на портале «Дія» по ссылке

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