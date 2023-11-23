Гранты на бизнес — сколько ветеранов-предпринимателей уже получили деньги Сегодня 15:30 — Личные финансы

Гранты на бизнес — сколько ветеранов-предпринимателей уже получили деньги

В Украине более 400 ветеранов-предпринимателей и членов их семей получили средства на бизнес. Они стали победителями конкурсов Украинского ветеранского фонда.

Об этом говорится на портале Veteranfund

Как отмечается, ветераны войны уже получили финансирование от 20 тыс. до 3 млн гривен на начало и развитие собственного дела.

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Отбор проектов для участия в конкурсных программах Украинский Ветеранский Фонд.

Специалисты помогают на этапе подачи заявки, также предоставляют консультации победителям по смете и бухгалтерской документации, поскольку это бюджетные средства и они должны расходоваться с отдельного счета на четкие позиции, прописанные в смете.

Подавать заявки на финансирование проектов могут:

ветераны, члены семей ветеранов войны погибших/умерших и члены семей погибших/умерших защитников и защитниц Украины, зарегистрированных в соответствии с нормами законодательства как физлица-предприниматели;

юрлица, зарегистрированные не позднее чем за два года до получения финпомощи, учредителями которых являются ветераны, члены семей погибших/умерших ветеранов войны и члены семей погибших/умерших защитников и защитниц.

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В частности, деньги ветераны и их родственники взяли на ведение такой деятельности:

восстановление бизнеса по оказанию услуг грузоперевозок;

производство одежды;

социальное жилье;

издание книг;

производство визуального контента (продакшн студия);

создание клининговой компании;

открытие пиццерии по франшизе.

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