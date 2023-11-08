Правительство расширило возможности для ветеранского бизнеса — Finance.ua

Правительство расширило возможности для ветеранского бизнеса Сегодня 19:02 — Казна и Политика

Правительство расширило возможности для ветеранского бизнеса

Правительство совершенствует грантовую программу «єРобота» для ветеранского бизнеса. Теперь за средства гранта можно будет оплатить аренду нежилых помещений или земли.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сумма гранта станет более дифференцированной в зависимости от категории получателя и количества рабочих мест, которые будут созданы. В целом ветеран сможет получить максимальный грант на сумму 1 млн грн, члены его семьи — на сумму до 500 тыс. грн.

«Украинский бизнес демонстрирует высокую адаптивность к условиям военного времени и положительные ожидания на будущее. Поэтому наша цель — максимально способствовать его развитию», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

С начала действия ветеранского компонента программы «єРобота» защитникам и их родным уже согласованы гранты на 59 млн грн.

Справка Finance.ua:

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