Правительство расширило возможности для ветеранского бизнеса — Finance.ua

Правительство расширило возможности для ветеранского бизнеса
Правительство совершенствует грантовую программу «єРобота» для ветеранского бизнеса. Теперь за средства гранта можно будет оплатить аренду нежилых помещений или земли.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, сумма гранта станет более дифференцированной в зависимости от категории получателя и количества рабочих мест, которые будут созданы. В целом ветеран сможет получить максимальный грант на сумму 1 млн грн, члены его семьи — на сумму до 500 тыс. грн.
«Украинский бизнес демонстрирует высокую адаптивность к условиям военного времени и положительные ожидания на будущее. Поэтому наша цель — максимально способствовать его развитию», — подчеркнул Денис Шмыгаль.
С начала действия ветеранского компонента программы «єРобота» защитникам и их родным уже согласованы гранты на 59 млн грн.
Справка Finance.ua:
- в Украине представили интерактивную карту ветеранских бизнесов. Карта насчитывает 77 проектов и будет продолжать наполняться;
- в 2024 году правительство вдвое увеличит финансирование программы микрогрантов для развития бизнеса. В Минэкономики планируется выдать грантов на 3,5 миллиарда гривен;
- в Верховной Раде Украины и Кабинете Министров рассказали о новациях, которые планируются для военнослужащих. В частности, речь идет об упрощении процедуры получения статуса участника боевых действий.
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