Правительство расширило возможности для ветеранского бизнеса — Finance.ua

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Правительство расширило возможности для ветеранского бизнеса

Казна и Политика
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Правительство расширило возможности для ветеранского бизнеса
Правительство расширило возможности для ветеранского бизнеса
Правительство совершенствует грантовую программу «єРобота» для ветеранского бизнеса. Теперь за средства гранта можно будет оплатить аренду нежилых помещений или земли.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, сумма гранта станет более дифференцированной в зависимости от категории получателя и количества рабочих мест, которые будут созданы. В целом ветеран сможет получить максимальный грант на сумму 1 млн грн, члены его семьи — на сумму до 500 тыс. грн.
«Украинский бизнес демонстрирует высокую адаптивность к условиям военного времени и положительные ожидания на будущее. Поэтому наша цель — максимально способствовать его развитию», — подчеркнул Денис Шмыгаль.
С начала действия ветеранского компонента программы «єРобота» защитникам и их родным уже согласованы гранты на 59 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • в Украине представили интерактивную карту ветеранских бизнесов. Карта насчитывает 77 проектов и будет продолжать наполняться;
  • в 2024 году правительство вдвое увеличит финансирование программы микрогрантов для развития бизнеса. В Минэкономики планируется выдать грантов на 3,5 миллиарда гривен;
  • в Верховной Раде Украины и Кабинете Министров рассказали о новациях, которые планируются для военнослужащих. В частности, речь идет об упрощении процедуры получения статуса участника боевых действий.
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По материалам:
Finance.ua
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