Кабмін у 2024 році подвоїть фінансування на розвиток бізнесу — Finance.ua

Кабмін у 2024 році подвоїть фінансування на розвиток бізнесу Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

Кабмін у 2024 році подвоїть фінансування на розвиток бізнесу

У 2024 році уряд вдвічі збільшить фінансування програми мікрогрантів для розвитку бізнесу. У Мінекономіки планують видати грантів на 3,5 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Від початку дії грантової програми „Власна справа“, яка працює вже 15 місяців, 8 000 українців стали переможцями і отримали від держави кошти на старт або розвиток бізнесу на 1,6 млрд грн. При цьому ці підприємці вже створили 18,5 тисяч робочих місць. Станом на початок серпня отримувачі грантів сплатили вже понад 400 млн грн податків до бюджету. Тобто чверть інвестованих державою коштів в розвиток малого бізнесу підприємці вже повернули у вигляді сплачених податків. Ми бачимо, що програма є дуже затребуваною серед українців, тому наступного року плануємо збільшити її фінансування вдвічі та закладаємо на це 3,5 млрд грн, що дозволить видати 14 тисяч грантів», — розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

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Вона зазначила, що отримати грант на започаткування або розширення власної справи можуть як діючі підприємці, так і українці, які не мають досвіду підприємницької діяльності. Подача заявки здійснюється через портал «Дія». Отримати грант може підприємець, який працює як в місті, так і в селищі будь-якого регіону країни.

Нині серед регіонів-лідерів, підприємці яких взяли найбільше грантів, Львівська, Рівненська, Київська, Івано-Франківська області та місто Київ.

Заступниця міністра також нагадала, що з квітня цього року діє ветеранський компонент програми «Власна справа». Ветерани або другий з їхнього подружжя можуть отримати гранти на розвиток підприємництва від 250 тис. грн до 1 млн грн.

«На сьогодні вже є 119 переможців за ветеранським компонентом програми, які отримають гранти на 47 млн грн. До кінця поточного року заплановано ще дві хвилі подачі заявок на гранти ветеранам на загальну суму 160 млн грн. Ця програма також діятиме і наступного року. Ми плануємо у 2024 році видати 1300 грантів саме ветеранам або другому з подружжя», — повідомила Бережна.

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