Українські підприємці можуть отримати до €25 тис. на розвиток бізнесу: умови гранту — Finance.ua

Українські підприємці можуть отримати до €25 тис. на розвиток бізнесу: умови гранту Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Українські підприємці можуть отримати до €25 тис. на розвиток бізнесу: умови гранту

Мінцифри разом з #EU4Business оголошує відбір проєктів за програмою Великих грантів. Учасники отримають кошти на розвиток власного бізнесу. Загальна сума програми — 750 000 євро, кожен із 30 учасників отримає до 25 000 євро.

Про це повідомляє Мінцифри.

«Запустили велику грантову програму для українських підприємців разом з Українським фондом стартапів. Ціль — допомогти малому й середньому бізнесу масштабуватися», — написав очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Серед умов для участь у конкурсі зазначаються:

мати зареєстроване ТОВ;

не вести бізнес на тимчасово окупованих територіях, у росії, білорусі та інших країнах, які входять до санкційного списку;

мати від 11 до 100 найманих працівників;

заробляти не більше ніж 10 млн євро на рік;

не бути банкрутом та не мати боргів;

розробляти інноваційні продукти або мати потенціал працювати на експорт.

Ті, хто відповідає усім цим пунктам, можуть заповнити заявку на участь на сайті Українського фонду стартапів.

Термін подання — 25 серпня 2023 року, 18:00.

30 грантів по 25 000 євро на підтримку українського підприємництва стали доступними в межах програми міжнародної співпраці «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», яка співфінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини й реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

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