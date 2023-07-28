Українські підприємці можуть отримати до €25 тис. на розвиток бізнесу: умови гранту — Finance.ua
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Українські підприємці можуть отримати до €25 тис. на розвиток бізнесу: умови гранту

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Українські підприємці можуть отримати до €25 тис. на розвиток бізнесу: умови гранту
Українські підприємці можуть отримати до €25 тис. на розвиток бізнесу: умови гранту
Мінцифри разом з #EU4Business оголошує відбір проєктів за програмою Великих грантів. Учасники отримають кошти на розвиток власного бізнесу. Загальна сума програми — 750 000 євро, кожен із 30 учасників отримає до 25 000 євро.
Про це повідомляє Мінцифри.
«Запустили велику грантову програму для українських підприємців разом з Українським фондом стартапів. Ціль — допомогти малому й середньому бізнесу масштабуватися», — написав очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Серед умов для участь у конкурсі зазначаються:
  • мати зареєстроване ТОВ;
  • не вести бізнес на тимчасово окупованих територіях, у росії, білорусі та інших країнах, які входять до санкційного списку;
  • мати від 11 до 100 найманих працівників;
  • заробляти не більше ніж 10 млн євро на рік;
  • не бути банкрутом та не мати боргів;
  • розробляти інноваційні продукти або мати потенціал працювати на експорт.
Ті, хто відповідає усім цим пунктам, можуть заповнити заявку на участь на сайті Українського фонду стартапів.
Термін подання — 25 серпня 2023 року, 18:00.
30 грантів по 25 000 євро на підтримку українського підприємництва стали доступними в межах програми міжнародної співпраці «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», яка співфінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини й реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
За матеріалами:
Finance.ua
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