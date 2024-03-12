Правительство заморозило размер пенсий для ветеранов войны — Finance.ua

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Правительство заморозило размер пенсий для ветеранов войны

Казна и Политика
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Правительство заморозило размер пенсий для ветеранов войны
Правительство заморозило размер пенсий для ветеранов войны
В марте, вместе с повышением пенсий, правительство ввело ограничения на будущие выплаты ветеранам войны. Теперь они не будут привязаны к прожиточному минимуму.
Об этом пишет 24 канал.
Если раньше выплаты для ветеранов войны считались в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то теперь постановлением Кабинета Министров № 656 устанавливаются фактические размеры минимальных пенсионных выплат. Таким образом, правительство заранее их заморозило.
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То есть с 1 марта 2024 года вступили в силу изменения, согласно которым выплаты для ветеранов войны не будут больше привязаны к прожиточному минимуму. Соответственно, если в следующий раз прожиточный минимум будет расти, то размеры пенсий ветеранов уже не изменятся.

Какие новые размеры выплаты

Однако фактически эти выплаты с 1 марта увеличились из-за роста прожиточного минимума в Украине до 2361 гривны. Теперь они будут такими:
  • у лиц с инвалидностью в результате войны I группы — 15 347 гривен (1742,50 гривны);
  • у лиц с инвалидностью в результате войны ІІ группы — 12 396 гривен (+1407,75 гривны);
  • у лиц с инвалидностью в результате войны ІІІ группы — 8 500 гривен (+965,20 гривны);
  • у участников боевых действий — 4958 гривен (+562,70 гривны).

Какой размер выплат был раньше

До 1 марта 2024 учитывался прожиточный минимум в размере 2093 гривен. А размер пенсионных выплат не мог быть меньше, чем указанные ниже суммы:
  • у лиц с инвалидностью в результате войны I группы — 650 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
  • II группы — 525 процентов;
  • III группы — 360 процентов;
  • у участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства — 210 процентов.
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Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин решил проиндексировать пенсии с 1 марта на 8%. С 1 марта, после проведения индексации и перерасчета, минимальная пенсия составляет 2 725 гривен, а максимальная — 23 610 гривен. Кроме того, с 1 марта 2024 вместе с ежегодной индексацией пенсий осуществили перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января 2024 года.
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По материалам:
Телеканал 24
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