Почему пенсии проиндексировали на 8%, а не на 13%: официальный комментарий Минсоцполитики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почему пенсии проиндексировали на 8%, а не на 13%: официальный комментарий Минсоцполитики

Личные финансы
113
Почему пенсии проиндексировали на 8%, а не на 13%: официальный комментарий Минсоцполитики
Почему пенсии проиндексировали на 8%, а не на 13%: официальный комментарий Минсоцполитики
В Минсоцполитики предоставили официальное разъяснение, почему пенсии были проиндексированы всего на 8%, а не на указанные ранее 13%.
Как отмечают в ведомстве, размер индексации рассчитывается по определенной законодательством формуле. При этом учитывают два показателя:
  • инфляция за предыдущий год;
  • рост средней заработной платы за прошедшие три года
Читайте также
Отмечается, что в августе 2023 года, когда велась работа над госбюджетом на 2024 год, учли прогнозный показатель инфляции — 14,7%, однако по результатам года экономика продемонстрировала лучшие показатели, так что темпы инфляции существенно уменьшились.
«Индексацию рассчитали с учетом окончательных официальных значений: инфляции — 5,1%; рост средней заработной платы за 2021−2023 годы — 10,81%.
Следовательно, ее размер изменился и теперь составляет 8%. Однако эта цифра выше показателя роста цен в 2023 году", — пояснили в министерстве.

Справка Finance.ua:

  • ранее сообщалось, что Кабмин решил проиндексировать пенсии с 1 марта на 8%;
  • с 1 марта, после проведения индексации и перерасчета, минимальная пенсия составляет 2 725 гривен, а максимальная — 23 610 гривен;
  • кроме того, с 1 марта 2024 вместе с ежегодной индексацией пенсий осуществили перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января 2024 года.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.