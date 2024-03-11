Почему пенсии проиндексировали на 8%, а не на 13%: официальный комментарий Минсоцполитики — Finance.ua

Почему пенсии проиндексировали на 8%, а не на 13%: официальный комментарий Минсоцполитики Сегодня 11:02 — Личные финансы

Почему пенсии проиндексировали на 8%, а не на 13%: официальный комментарий Минсоцполитики

В Минсоцполитики предоставили официальное разъяснение, почему пенсии были проиндексированы всего на 8%, а не на указанные ранее 13%.

Как отмечают в ведомстве, размер индексации рассчитывается по определенной законодательством формуле. При этом учитывают два показателя:

инфляция за предыдущий год;

рост средней заработной платы за прошедшие три года

Отмечается, что в августе 2023 года, когда велась работа над госбюджетом на 2024 год, учли прогнозный показатель инфляции — 14,7%, однако по результатам года экономика продемонстрировала лучшие показатели, так что темпы инфляции существенно уменьшились.

«Индексацию рассчитали с учетом окончательных официальных значений: инфляции — 5,1%; рост средней заработной платы за 2021−2023 годы — 10,81%.

Следовательно, ее размер изменился и теперь составляет 8%. Однако эта цифра выше показателя роста цен в 2023 году", — пояснили в министерстве.

Справка Finance.ua:

ранее сообщалось, что Кабмин решил проиндексировать пенсии с 1 марта на 8%;

с 1 марта, после проведения индексации и перерасчета, минимальная пенсия составляет 2 725 гривен, а максимальная — 23 610 гривен;

кроме того, с 1 марта 2024 вместе с ежегодной индексацией пенсий осуществили перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января 2024 года.



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