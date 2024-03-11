Некоторые категории пенсионеров могут получить денежную помощь — Finance.ua

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Некоторые категории пенсионеров могут получить денежную помощь

Личные финансы
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Некоторые категории пенсионеров могут получить денежную помощь
Некоторые категории пенсионеров могут получить денежную помощь
Части пенсионеров, в том числе из числа внутренне перемещенных лиц, выделяется денежная помощь за счет средств Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН).
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.
Перечень получателей выплат признается с учетом информации, содержащейся в базах данных Пенсионного фонда Украины.
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Выплата помощи производится без обращения лица в ВПП или в Пенсионный фонд Украины.

Кому предоставляется дополнительная денежная помощь

Право на получение дополнительной денежной помощи в рамках реализации проекта имеют пенсионеры, отвечающие следующим условиям:
  • получают пенсию в размере менее 3250 грн (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсационной выплаты, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленным законодательством);
  • проживают на территориях активных или возможных боевых действий (по перечню, определенному приказом Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 № 309);
  • не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 20.03.2022 г. № 332 «Некоторые вопросы выплаты помощи на проживание внутренне перемещенным лицам».
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Выплата дополнительной помощи прекращается в случае, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из указанных условий.

В каких областях выплачивается помощь

Выплата дополнительной денежной помощи от ВПП ООН производится пенсионерам, проживающим в регионах активных или возможных военных действий:
  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Луганской;
  • Николаевской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Черниговской области.

Способы выплаты помощи

Выплата дополнительной денежной помощи производится:
  • для пенсионеров, получающих пенсии на банковскую карту путем перечисления средств — на их банковские счета;
  • для пенсионеров, получающих пенсию через АО «Укрпочта» — с января 2024 года путем выплаты через отделения АО «Укрпочта».
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Период, в течение которого предоставляется ежемесячная дополнительная помощь от ВПП ООН, зависит от финансирования проекта.
Напомним, Кабмин решил проиндексировать пенсии с 1 марта на 8%. Так, с 1 марта, после проведения индексации и перерасчета, минимальная пенсия составляет 2725 гривен, а максимальная — 23 610 гривен. Кроме того, с 1 марта 2024 вместе с ежегодной индексацией пенсий осуществили перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января 2024 года.
В Минсоцполитики предоставили официальное разъяснение, почему пенсии были проиндексированы всего на 8%, а не на указанные ранее 13%.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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