Некоторые категории пенсионеров могут получить денежную помощь — Finance.ua

Некоторые категории пенсионеров могут получить денежную помощь Сегодня 20:01 — Личные финансы

Некоторые категории пенсионеров могут получить денежную помощь

Части пенсионеров, в том числе из числа внутренне перемещенных лиц, выделяется денежная помощь за счет средств Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН).

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Перечень получателей выплат признается с учетом информации, содержащейся в базах данных Пенсионного фонда Украины.

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Выплата помощи производится без обращения лица в ВПП или в Пенсионный фонд Украины.

Кому предоставляется дополнительная денежная помощь

Право на получение дополнительной денежной помощи в рамках реализации проекта имеют пенсионеры, отвечающие следующим условиям:

получают пенсию в размере менее 3250 грн (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсационной выплаты, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленным законодательством);

проживают на территориях активных или возможных боевых действий (по перечню, определенному приказом Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 № 309);

не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 20.03.2022 г. № 332 «Некоторые вопросы выплаты помощи на проживание внутренне перемещенным лицам».

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Выплата дополнительной помощи прекращается в случае, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из указанных условий.

В каких областях выплачивается помощь

Выплата дополнительной денежной помощи от ВПП ООН производится пенсионерам, проживающим в регионах активных или возможных военных действий:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Луганской;

Николаевской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской области.

Способы выплаты помощи

Выплата дополнительной денежной помощи производится:

для пенсионеров, получающих пенсии на банковскую карту путем перечисления средств — на их банковские счета;

для пенсионеров, получающих пенсию через АО «Укрпочта» — с января 2024 года путем выплаты через отделения АО «Укрпочта».

Период, в течение которого предоставляется ежемесячная дополнительная помощь от ВПП ООН, зависит от финансирования проекта.

Напомним, Кабмин решил проиндексировать пенсии с 1 марта на 8%. Так, с 1 марта, после проведения индексации и перерасчета, минимальная пенсия составляет 2725 гривен, а максимальная — 23 610 гривен. Кроме того, с 1 марта 2024 вместе с ежегодной индексацией пенсий осуществили перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января 2024 года.

В Минсоцполитики предоставили официальное разъяснение, почему пенсии были проиндексированы всего на 8%, а не на указанные ранее 13%.

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