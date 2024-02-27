Какие выплаты получат украинские пенсионеры без стажа — Finance.ua

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Какие выплаты получат украинские пенсионеры без стажа

Казна и Политика
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Какие выплаты получат украинские пенсионеры без стажа
Какие выплаты получат украинские пенсионеры без стажа
Пенсию по закону получают только те пожилые граждане, имеющие достаточный стаж. Тем, кто не набрал необходимый трудовой возраст, будет оказываться социальная помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на постановление Кабинета министров.
Гражданам, которые имеют возраст пенсионного выхода, но не набрали достаточного трудового стажа, предусмотрено получение социальной помощи согласно законодательству.
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Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, эта помощь предоставляется лицам, имеющим менее 15 лет трудового стажа. Максимальный размер пособия составляет 3028 гривен.
Сумма пособия определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев.
Лица, имеющие право на получение этой помощи, должны обратиться в органы социальной защиты по месту жительства или регистрации.
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При этом необходимо иметь при себе паспорт, идентификационный номер, справку о страховом стаже (предоставляемую Пенсионным фондом по запросу), информацию о доходах и имущественном состоянии каждого члена семьи за последние полгода, а также заполненное заявление.
Важно отметить, что социальную помощь пересчитывают каждые шесть месяцев.
По материалам:
РБК-Україна
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