Что будет с пенсиями в 2024 году без международной помощи: ответ Минсоцполитики — Finance.ua

Что будет с пенсиями в 2024 году без международной помощи: ответ Минсоцполитики Сегодня 16:02 — Казна и Политика

Что будет с пенсиями в 2024 году без международной помощи: ответ Минсоцполитики

При недополучении международной финансовой помощи Украина сможет выплачивать пенсии за счет внутренних поступлений, однако их может не хватить на индексацию пенсий.

«Хочу успокоить всех пенсионеров, которые получают пенсию по возрасту, потому что львиная доля распределяемых Пенсионным фондом поступлений — это наши внутренние поступления, которые обеспечиваются нашими украинскими плательщиками, в частности, нашими военными, поскольку они платят ЕСВ», — сказала министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

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По ее словам, в данном случае Пенсионный фонд стабильно держится на украинских средствах, но, если оправдаются риски недополучения помощи, возможно, не удастся провести индексацию пенсий.

«Есть еще, правда, дополнительные социальные выплаты, такие как пособия малообеспеченным, ВПЛ — действительно, все эти пособия сегодня финансируются нашими международными партнерами. Но сейчас в конце года Министерство соцполитики заключило соглашение INSPIRE со Всемирным банком почти на 2 млрд долларов, и эти средства на первые месяцы покроют нам именно базовые социальные расходы», — добавила Жолнович.

В последнее время все больше говорят о рисках недополучения международной финансовой помощи, ведь нет определенности относительно поступлений средств от партнеров в ближайшем будущем. В частности, страны-члены ЕС не смогли принять решение о выделении Украине 50 млрд долларов на следующие 4 года из-за вето скандального премьера Венгрии Орбана. В настоящее время союзники ищут пути обхода венгерского вето и выделения помощи Украине.

Министр финансов Сергей Марченко убежден, что Украина получит необходимое финансирование в 2024 году, однако есть вопросы своевременности и ритмичности поступлений. В этой связи могут возникнуть риски в первые два месяца следующего года.

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Марченко считает, что недостаточная международная финансовая помощь в 2024 году приведет к негативным экономическим последствиям не только для Украины, но и для всей Европы.

Справка Finance.ua:

Министр экономики Юлия Свириденко заявляла, что украинское правительство может быть вынуждено отложить выплату зарплат госслужащим и пенсии миллионам граждан. Это произойдет, если Европейский Союз и Соединенные Штаты не окажут финпомощь государству в начале 2024 года;

В то же время председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заверил украинцев, что все социальные выплаты в первые месяцы следующего года будут своевременными и в полном объеме.



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УНІАН По материалам:

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