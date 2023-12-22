Что будет, если Украина не получит финансовую помощь? В Раде назвали возможные решения — Finance.ua
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Что будет, если Украина не получит финансовую помощь? В Раде назвали возможные решения

Казна и Политика
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Что будет, если Украина не получит финансовую помощь? В Раде назвали возможные решения
Что будет, если Украина не получит финансовую помощь? В Раде назвали возможные решения
Украинские власти ожидают, что финансовая помощь от партнеров поступит. Но на случай обратного сценария теоретически есть два решения: худшее и самое худшее.
Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Forbes.
По его словам, потенциальным плохим решением является секвестр, то есть сокращение расходов бюджета.
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«Еще хуже решение — бюджетная эмиссия. Это самое худшее, что может быть, ведь эмиссия является налогом на бедных и подрывает макроэкономическую стабильность», — отметил нардеп.
В то же время, Гетманцев отметил, что источником поступлений средств является и детенизация. Однако невозможно спрогнозировать, сколько денег бюджет получит от такого шага.
Также парламентарий рассказал, что на межведомственной комиссии в Кабинете министров, предположительно, рассматривают вариант дополнительного налогообложения. В начале января соответствующие предложения могут поступить в комитет Рады. Сам же глава финансового комитета не видит резервов для увеличения налогообложения бизнеса в 2024 году.
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Однако могут быть и неналоговые поступления. Речь идет о приватизации, отчислении части прибыли от государственных предприятий и поступлении части прибыли от Нацбанка.
Многие страны поддержали Украину в противостоянии российской агрессии, оказывая военную, гуманитарную и финансовую помощь. Однако в последнее время с денежными средствами возникли проблемы. Как отмечал министр финансов Украины Сергей Марченко, деньги стало получать труднее, поскольку чиновники ключевых стран-доноров все больше сосредотачиваются на предстоящих выборах.
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В Европейском Союзе несколько месяцев обсуждалось финансирование для Украины в размере 50 млрд евро, рассчитанное на 2024−2027 годы. Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ветировал решение о выделении такой помощи из бюджета ЕС.
Но все же Европейский совет добился решения о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) на такую ​​сумму. Завершение всех необходимых юридических процедур ожидается в январе 2024 года.
Что касается США, то там Сенат провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий выделение 110 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню и другие цели. В Белом доме предупреждали, что в случае если Конгресс не одобрит поддержку, деньги для Украины закончатся, поэтому ее успехи в войне находятся под угрозой. Предполагается, что голосование за помощь состоится в начале 2024 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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