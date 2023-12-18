Первый квартал может быть сложным для госбюджета без помощи ЕС — Пидласа Сегодня 16:32 — Казна и Политика

Первый квартал может быть сложным для госбюджета без помощи ЕС — Пидласа

Украина не сомневается в том, что получит финансовую помощь от западных партнеров. Вопрос в том, когда эти деньги поступят в бюджет.

Об этом заявляет глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

«В январе должен состояться саммит глав стран — членов Европейского Союза, которым предстоит принять решение о том, что Украина становится частью семилетнего бюджета ЕС. Соответственно, запускается программа Ukraine Facility, к которой мы составляем план реформ. Украина будет получать транши помощи напрямую в государственный бюджет после выполнения условий этого плана», — говорит депутат.

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По ее словам, в настоящее время почти нет сомнений в том, что этот пакет поддержки будет принят Европейским советом.

«Основной вопрос заключается в том, когда мы сможем получить первый транш. У нас может быть достаточно сложным период первого квартала, когда финансирование всех международных партнеров еще не поступает, поэтому мы рассчитываем, что ЕС как можно скорее примет вопрос о предоставлении бюджетной поддержки Украине. Если это произойдет в январе, это будет идеально для нас», — сказала Пидласа.

Напомним, в июне Еврокомиссия предложила увеличить бюджет Евросоюза на следующие четыре года на 66 млрд евро, из которых 50 млрд предусмотрено для финансовой поддержки Украины.

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Эту инициативу поддержал Европарламент. Согласно ей, ЕС должен создать Украинский фонд — новый инструмент объемом 50 млрд евро, предусмотренных на 2024−2027 годы. Денежные средства должны пойти на восстановление Украины от последствий российского вторжения.

По данным Общественного, Венгрия предложила членам ЕС разделить пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро и сначала предоставить только половину.

Переговоры по выделению Украине 50 млрд евро продолжались до поздней ночи. Решение ветировал венгерский премьер Виктор Орбан. Он сказал, что к этому вопросу вернутся в январе.

Условием поддержки предоставления Украине 50 млрд он назвал разблокирование всех замороженных средств, которые ЕС должен был выделить Венгрии, но отложил из-за деградации демократии в стране.

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