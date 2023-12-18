Первый квартал может быть сложным для госбюджета без помощи ЕС — Пидласа
Украина не сомневается в том, что получит финансовую помощь от западных партнеров. Вопрос в том, когда эти деньги поступят в бюджет.
Об этом заявляет глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.
«В январе должен состояться саммит глав стран — членов Европейского Союза, которым предстоит принять решение о том, что Украина становится частью семилетнего бюджета ЕС. Соответственно, запускается программа Ukraine Facility, к которой мы составляем план реформ. Украина будет получать транши помощи напрямую в государственный бюджет после выполнения условий этого плана», — говорит депутат.
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По ее словам, в настоящее время почти нет сомнений в том, что этот пакет поддержки будет принят Европейским советом.
«Основной вопрос заключается в том, когда мы сможем получить первый транш. У нас может быть достаточно сложным период первого квартала, когда финансирование всех международных партнеров еще не поступает, поэтому мы рассчитываем, что ЕС как можно скорее примет вопрос о предоставлении бюджетной поддержки Украине. Если это произойдет в январе, это будет идеально для нас», — сказала Пидласа.
Напомним, в июне Еврокомиссия предложила увеличить бюджет Евросоюза на следующие четыре года на 66 млрд евро, из которых 50 млрд предусмотрено для финансовой поддержки Украины.
Эту инициативу поддержал Европарламент. Согласно ей, ЕС должен создать Украинский фонд — новый инструмент объемом 50 млрд евро, предусмотренных на 2024−2027 годы. Денежные средства должны пойти на восстановление Украины от последствий российского вторжения.
По данным Общественного, Венгрия предложила членам ЕС разделить пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро и сначала предоставить только половину.
Переговоры по выделению Украине 50 млрд евро продолжались до поздней ночи. Решение ветировал венгерский премьер Виктор Орбан. Он сказал, что к этому вопросу вернутся в январе.
Условием поддержки предоставления Украине 50 млрд он назвал разблокирование всех замороженных средств, которые ЕС должен был выделить Венгрии, но отложил из-за деградации демократии в стране.
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