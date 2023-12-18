Маркарова рассказала, сколько у США осталось денег для помощи Украине — Finance.ua

Маркарова рассказала, сколько у США осталось денег для помощи Украине Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Маркарова рассказала, сколько у США осталось денег для помощи Украине

Денег на гуманитарную, финансовую, энергетическую поддержку Украины в американском бюджете почти не осталось.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет Голос Америки.

Маркарова объяснила, что деньги по программе USAI израсходованы все. По программе PDA Пентагон выяснил, что завысил стоимость оставленного Украине оружия на 6,2 миллиарда долларов. Это создало медленно сокращающийся резерв в 4,6 миллиарда долларов.

Читайте также В США приняли оборонный бюджет на 2024 год: сколько может получить Украина

В настоящее время на приобретение нового вооружения для замены старого остается всего 1 миллиард долларов. Дипломат подчеркнула, что Киев продолжает нуждаться в помощи.

«США покупали вооружение у американских производителей здесь, в США, таких как беспилотники, ракеты и перехватчики для противовоздушной обороны, и я могу продолжать, и вы не можете взять это из программы PDA. Вам нужно обращаться к промышленности, чтобы они производили это». Так что существует эта программа президентских полномочий, и мы пытаемся вместе с военными найти все, что еще может быть использовано", — отметила дипломат.

Читайте также США до конца года выделят Украине еще партию военной помощи — Белый дом

По ее словам, «сейчас все взоры прикованы к Конгрессу», и Киев надеется, что законодатели «смогут найти необходимое решение».

Справка Finance.ua:

ранее в Министерстве обороны США заявляли, что на военную помощь Украине осталось около 5,9 миллиарда долларов;

законопроект о выделении крупного пакета финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате США;



администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность поддержать ряд требований республиканцев по пересечению границ, чтобы обеспечить новую помощь для Украины и Израиля в законопроекте о дополнительном финансировании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.