США до конца года выделят Украине еще партию военной помощи — Белый дом — Finance.ua
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США до конца года выделят Украине еще партию военной помощи — Белый дом

Казна и Политика
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США до конца года выделят Украине еще партию военной помощи — Белый дом
США до конца года выделят Украине еще партию военной помощи — Белый дом
Вашингтон до конца декабря предоставит Киеву очередной пакет военной помощи, заявил в понедельник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
«Я не сомневаюсь, что вы услышите от нас объявление о дополнительной помощи в области безопасности до конца месяца», — сказал Кирби на брифинге, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в США.
Кроме того, по словам Кирби, президент США Джо Байден на встрече с украинским лидером заверит его, что продолжает добиваться от Конгресса одобрения запроса на предоставление финансовой помощи Украине.
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«Нам абсолютно необходимо получить дополнительное финансирование для дальнейшей поддержки Украины», — подчеркнул Кирби.
Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда в понедельник завершил второй пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и одобрил выделение SDR664 млн третьего транша ($881 млн по текущему курсу).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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