Без помощи США уже в январе могут возникнуть проблемы с соцвыплатами — глава бюджетного комитета Рады — Finance.ua
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Без помощи США уже в январе могут возникнуть проблемы с соцвыплатами — глава бюджетного комитета Рады

Казна и Политика
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Без помощи США уже в январе могут возникнуть проблемы с соцвыплатами — глава бюджетного комитета Рады
Без помощи США уже в январе могут возникнуть проблемы с соцвыплатами — глава бюджетного комитета Рады
Если американские конгрессмены так и не согласуют финансовую помощь Украине на следующий год, то уже в январе 2024 года могут возникнуть проблемы с социальными расходами.
Об этом заявила глава бюджетного комитета Совета Роксолана Пидласа в комментарии Forbes.
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Что касается январских расходов социальной и гуманитарной сферы, без помощи США уже могут возникнуть определенные сложности, сказала Пидласа.
При таком сценарии в январе правительство может столкнуться с нехваткой 20 млрд грн на социальные расходы, говорит еще один депутат из власти партии «Слуга Народа» на условиях анонимности.
Если помощи США не будет, придется сокращать расходы, и правительство будет пытаться привлечь больше денег в бюджет на внутреннем долговом рынке, отметила Пидласа.
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Вариант с печатью гривны не желателен, но он может быть одной из опций, отметили на условиях анонимности депутат «Слуги Народа» и собеседник Forbes в Кабмине.
Напомним, в США продолжаются споры между двумя основными партиями из-за законопроекта на $111 млрд с пакетом помощи Украине, Израилю и Тайваню. Документ также включает в себя финансирование укрепления границы между США и Мексикой, но республиканцы считают эти меры недостаточными и требуют увеличения финансирования.
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Поэтому Сенат США 6 декабря заблокировал упомянутый законопроект. Фактически вопрос предоставления как военной, так и финансовой помощи Украине от США теперь зависит от консенсуса между демократами и республиканцами по вопросу границы с Мексикой.
Документ предусматривает $11,8 млрд прямой бюджетной поддержки Украины, из которых $3,3 млрд должны поступить еще в этом году, а остальные — в 2024-м.
В Министерстве обороны США заявили, что на военную помощь Украине осталось около 5,9 миллиарда долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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