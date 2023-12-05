Посол США назвала реформы, которые укрепят доверие союзников к Украине — Finance.ua

Посол США назвала реформы, которые укрепят доверие союзников к Украине Сегодня 17:01 — Казна и Политика

Посол США назвала реформы, которые укрепят доверие союзников к Украине

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что такие реформы как борьба с коррупцией, судопроизводство и корпоративное управление — укрепят доверие партнеров и союзников и их желание продолжать помогать и инвестировать в Украину.

Об этом сообщает Укринформ

«Это наша рекомендация, решение, как двигаться дальше, зависит от украинского руководства и народа. Но я бы указала на три сферы, на которых мы сосредоточены, — это борьба с коррупцией, корпоративное управление и реформа системы правосудия», — заявила Бринк.

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По поводу усиления борьбы с коррупцией, она отметила, что парламент в первом чтении принял законопроект об усилении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Бринк посоветовала ко второму чтению рассмотреть некоторые рекомендации G7 и ЕС, которые, на их взгляд, могут сделать САП еще более сильной и независимой.

Посол США также призвал к принятию законопроекта по усилению независимости НАБУ, в том числе путем увеличения количества сотрудников и усиления некоторых его полномочий, а также избрания новых судей Высшего антикоррупционного суда и нового главы НАПК на прозрачном конкурсе.

В сфере реформирования судебной системы Бринк обратила внимание на необходимость усовершенствования процесса подбора новых судей, а также оценки действующих судей, не прошедших проверку на добродетель, и прозрачный отбор судей Конституционного Суда с привлечением консультативной группы экспертов.

Она также отметила, что американский бизнес очень тщательно следит за реформой корпоративного управления. По словам Бринка, основная рекомендация — принять законодательство о корпоративном управлении, которое соответствует принципам ОЭСР, и применить его к государственным предприятиям.

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Бринк добавила, что выполнить эти условия «вполне возможно, в том числе в ближайшей перспективе».

«Это очень важно, чтобы поддержать уверенность США, стран ЕС и других партнеров и союзников в необходимости продолжать помогать и инвестировать в Украину. Это очень важно и для решения частного сектора наших стран инвестировать сюда и для вашего будущего», — подытожила Бринк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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