В Верховной Раде сообщили, сколько еще предстоит выполнить евроинтеграционных требований до весны — Finance.ua

В Верховной Раде сообщили, сколько еще предстоит выполнить евроинтеграционных требований до весны Сегодня 19:14 — Казна и Политика

В Верховной Раде сообщили, сколько еще предстоит выполнить евроинтеграционных требований до весны

Верховная Рада Украины должна выполнить еще четыре евроинтеграционных требования до весны следующего года.

Об этом заместитель председателя ВРУ Елена Кондратюк рассказала в комментарии Укринформу.

По ее словам, украинский парламент, во-первых, должен принять изменения в Закон «О национальных меньшинствах (сообществе) Украины», чего больше всего требует Венгрия, во-вторых, поддержать изменения в Закон «О Конституционном Суде Украины», в-третьих, усилить самостоятельность Специализированной антикоррупционной прокуратуры (законопроект № 10 060), в-четвертых, увеличить штат Национального антикоррупционного бюро (законопроект № 10 203−1).

«Верховная Рада Украины сделает часть из этого перечня до 14 декабря (до саммита Европейского Союза. — Ред.), часть мы можем сделать, например, за январь, до конца января. В целом нам очень важно выполнить свои обязательства до весны, чтобы не было никаких препятствий для переговоров о вступлении Украины в ЕС. ВРУ это сделает», — подчеркнула вице-спикер украинского парламента.

Кондратюк убеждена, что политическое решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз будет принято, ведь большинство стран-членов ЕС ориентируются на Европейскую комиссию.

«Единственный вопрос возникает с Венгрией, которая требует изменений в Закон „О национальных меньшинствах“, в частности в части языка и образования. Мы должны это обсудить и решить. Сейчас этим занимается комитет ВР по правам человека, а также первый вице-спикер парламента Александр Корниенко», — добавила заместитель Председателя ВРУ.

Напомним, Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала Евросовету открыть переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Также она рекомендовала при определенных условиях открыть переговоры с Боснией и Герцеговиной и предоставить статус страны-кандидата для Грузии.

В декабре этого года Европейский совет должен рассмотреть вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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Укрінформ По материалам:

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