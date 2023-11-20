«Роуминг как дома»: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о единой роуминговой зоне с ЕС — Finance.ua

«Роуминг как дома»: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о единой роуминговой зоне с ЕС Сегодня 11:02 — Казна и Политика

«Роуминг как дома»: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о единой роуминговой зоне с ЕС

В Верховной Раде Украины зарегистрировали и направили на рассмотрение профильного комитета евроинтеграционный законопроект № 10 265 по имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга.

Карта соответствующего законопроекта опубликована на сайте украинского парламента.

Что предполагает документ

Создание условий для практической интеграции в единый цифровой рынок ЕС, при котором Украина получит режим внутреннего рынка с Евросоюзом по услугам роуминга и присоединится к единой роуминговой зоне.

С принятием закона украинцы получат возможность пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории стран-членов ЕС и не платить дополнительные средства за услуги роуминга. Такие же права получат граждане ЕС во время посещения Украины.

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Украинские поставщики электронных коммуникационных услуг со своей стороны получат равные с европейскими условия сотрудничества.

Напомним, 14 февраля 2023 года Европейская комиссия предложила включить предложение по отмене платного роуминга для украинцев в Европейском Союзе в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Справка Finance.ua:

в апреле этого года Кабмин утвердил документ, который позволит Украине заключить соглашение о присоединении к «роуминговому безвизу» с ЕС. Это решение создает условия для обретения Украиной режима внутреннего рынка Европейского Союза в сфере роуминга;

в июле 2023 года 22 европейских оператора и 7 операторов Украины (3Mob, Data Group, Kyivstar, Lifecell, Ukrtelecom, Vega White, Vodafone Ukraine) продлили еще на год соглашение о доступном роуминге для находящихся за рубежом украинцев.

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