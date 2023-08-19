В Украине хотят оставить национальный роуминг после окончания военного положения — Finance.ua

В Украине хотят оставить национальный роуминг после окончания военного положения Сегодня 09:34 — Личные финансы

В Украине хотят оставить национальный роуминг после окончания военного положения

В Украине предлагают продлить действие национального роуминга даже после окончания военного положения. Соответствующий законопроект уже отправлен в Верховную Раду.

Об этом в телемарафоне рассказал глава подкомитета электронного управления Комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации Сергей Штепа.

Цель законопроекта — сделать постоянным национальный роуминг, введенный министерством цифровой трансформации в начале полномасштабного вторжения россии. Он предполагает, что абонент одного мобильного оператора может абсолютно бесплатно переключиться на сеть другого мобильного оператора, чтобы воспользоваться его связью.

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«Этот законопроект направлен на то, чтобы… даже после окончания военного положения в Украине действовал национальный роуминг. В Украине более 5 тысяч населенных пунктов, где действует связь только от одного мобильного оператора, а два других крупных оператора не имеют там покрытия вообще. Если местные жители могут просто купить сим-карты того оператора, который имеет покрытие, всем остальным это не удобно», — говорит Сергей Штепа.

Нацроуминг будут предоставлять мобильные операторы. Для использования связи должно быть покрытие хотя бы от одного из мобильных операторов. Абоненты других смогут бесплатно присоединиться к базовым станциям сети именно этого оператора.

«Операторы, не имеющие базовых станций в определенной местности, будут должны заплатить средства за то, что их абоненты пользуются сетью другого оператора. Но это будут внутренние отношения между операторами, которые никак не отражаются на конечных потребителях, и это не повлияет на государственный бюджет», — отмечает Штепа.

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Кроме того, законопроект вводит новый показатель качества мобильной связи — скорость интернета.

Сейчас в смартфоне можно в несколько кликов перейти на сеть другого мобильного оператора. Данный законопроект вводит новые данные качества связи — скорость интернета. Теперь каждый человек сможет измерить скорость мобильного интернета и предоставить данные регулятору, чтобы он принял определенные меры, если скорость будет недостаточной. Для этого достаточно покрытия хотя бы от одного из мобильных операторов", — сказал Штепа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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