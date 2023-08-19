В Украине хотят оставить национальный роуминг после окончания военного положения — Finance.ua

В Украине хотят оставить национальный роуминг после окончания военного положения
В Украине предлагают продлить действие национального роуминга даже после окончания военного положения. Соответствующий законопроект уже отправлен в Верховную Раду.
Об этом в телемарафоне рассказал глава подкомитета электронного управления Комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации Сергей Штепа.
Цель законопроекта — сделать постоянным национальный роуминг, введенный министерством цифровой трансформации в начале полномасштабного вторжения россии. Он предполагает, что абонент одного мобильного оператора может абсолютно бесплатно переключиться на сеть другого мобильного оператора, чтобы воспользоваться его связью.
Читайте также
«Этот законопроект направлен на то, чтобы… даже после окончания военного положения в Украине действовал национальный роуминг. В Украине более 5 тысяч населенных пунктов, где действует связь только от одного мобильного оператора, а два других крупных оператора не имеют там покрытия вообще. Если местные жители могут просто купить сим-карты того оператора, который имеет покрытие, всем остальным это не удобно», — говорит Сергей Штепа.
Нацроуминг будут предоставлять мобильные операторы. Для использования связи должно быть покрытие хотя бы от одного из мобильных операторов. Абоненты других смогут бесплатно присоединиться к базовым станциям сети именно этого оператора.
«Операторы, не имеющие базовых станций в определенной местности, будут должны заплатить средства за то, что их абоненты пользуются сетью другого оператора. Но это будут внутренние отношения между операторами, которые никак не отражаются на конечных потребителях, и это не повлияет на государственный бюджет», — отмечает Штепа.
Кроме того, законопроект вводит новый показатель качества мобильной связи — скорость интернета.
Сейчас в смартфоне можно в несколько кликов перейти на сеть другого мобильного оператора. Данный законопроект вводит новые данные качества связи — скорость интернета. Теперь каждый человек сможет измерить скорость мобильного интернета и предоставить данные регулятору, чтобы он принял определенные меры, если скорость будет недостаточной. Для этого достаточно покрытия хотя бы от одного из мобильных операторов", — сказал Штепа.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью