В Минцифре поддержали законопроект о нацроуминге в селах и госмониторинге скорости мобильного интернета — Finance.ua
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В Минцифре поддержали законопроект о нацроуминге в селах и госмониторинге скорости мобильного интернета

Казна и Политика
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В Минцифре поддержали законопроект о нацроуминге в селах и госмониторинге скорости мобильного интернета
В Минцифре поддержали законопроект о нацроуминге в селах и госмониторинге скорости мобильного интернета
В Министерстве цифровой трансформации ожидают от депутатов Верховной Рады поддержки законопроекта № 9463, предусматривающего организацию национального роуминга в небольших населенных пунктах.
Об этом написал в своем Telegram-канале глава ведомства Михаил Федоров.
«Нацроуминг навсегда. Сегодня более 5 тысяч населенных пунктов имеют покрытие только от одного из трех мобильных операторов. Поэтому люди, посещающие или проезжающие такие села, могут полностью терять связь. Законопроект поможет украинцам быть постоянно онлайн», — отметил министр.
Также, по его словам, принятие соответствующего закона позволит украинцам пользоваться 4G-связью в любом уголке страны, поскольку введет мониторинг скорости мобильного интернета.
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«Сейчас государство не имеет права мониторить скорость интернета и влиять на его улучшение. Законопроект официально определит одним из показателей качества скорость мобильного интернета. Эти изменения помогут обеспечить по всей стране достаточную скорость для зумов с коллегами, постинга фото и видео и обмена файлами без Wi-Fi», — указал Федоров.
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Кроме того, предложенный документ позволит людям делать спид-тесты и сообщать о территориях, где есть проблемы со связью. Получение результатов с низким качеством станет законным основанием для проверки связи на местах и будет ​​стимулировать операторов улучшить ее.
Отметим, что законопроект № 9463 был внесен в парламент еще 6 июля рядом депутатов из комитета по цифровой трансформации, в частности его председателем Михаилом Крячко («Слуга народа»).
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Он, в частности, предусматривает, что поставщики электронных коммуникационных сетей/услуг, использующих определенные планом распределения и пользования радиочастотным спектром радиотехнологии сотовой радиосвязи, обязаны заключать между собой договоры о национальном роуминге во всех населенных пунктах с населением менее 2 тысяч человек.
Обязательные требования такого договора о нацроуминге должна установить Нацкомиссия по регулированию сфер электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовой связи.
Также регулятор должен установить размеры оптовой платы за звонки, SMS-сообщения и услуги роуминга данных в нацроуминге, если об этом не смогут договориться между собой операторы гостевой и домашней сетей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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