Кабмин хочет «роуминговый безвиз» с ЕС на постоянной основе — Finance.ua
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Кабмин хочет «роуминговый безвиз» с ЕС на постоянной основе

Казна и Политика
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Кабмин хочет «роуминговый безвиз» с ЕС на постоянной основе
Кабмин хочет «роуминговый безвиз» с ЕС на постоянной основе
Кабинет Министров Украины ставит своей целью получение постоянного бесплатного роуминга для украинцев, находящихся на территории Европейского союза.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС был продлен на год. Соответствующее соглашение подписали европейские и украинские операторы. Таким образом, наши люди, выехавшие в поисках убежища, остаются на связи с Родиной. А это важный залог их возвращения домой. В то же время есть еще более амбициозная цель — хотим получить так называемый „роуминговый безвиз“ на постоянной основе», — сказал он.
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По словам Шмыгаля, у Украины есть год, чтобы адаптировать отечественное законодательство к европейским стандартам.
«После этого станем частью долгосрочного соглашения Roam like at home — то есть „За границей — как дома“. Это будет важный шаг в секторальной евроинтеграции Украины», — добавил он.
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Напомним, в апреле этого года комитет ассоциации ЕС-Украина принял предложение Еврокомиссии о присоединении Украины к правилам роуминга Евросоюза. Следующим шагом для Украины будет полное согласование своего законодательства с законодательством ЕС, а затем ожидается принятие окончательного решения Советом ЕС.
9 июля Европейская комиссия продлила на год бесплатный роуминг для беженцев из Украины. Орган европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) следит за влиянием соглашения, которое оказалось эффективным и позволило операторам предоставлять доступные звонки через границы.

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По материалам:
УНІАН
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